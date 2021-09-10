Почему категорически нельзя работать, ходить на кладбище и копаться в земле 11 сентября 2021 года в день Усекновения главы Иоанна Предтечи?

11 сентября православная церковь чтит память Усекновения главы Иоанна Предтечи.
Иоанн Предтеча говорил о покаянии в грехах, изменении жизни и крещении, чтобы избавиться от зла. Но его общественное служение внезапно завершилось после того, как Ирод бросил Иоанна в тюрьму, за его упрек в грехе, который он совершил когда, взял себе жену своего брата Филиппа. Он был заперт в замке Махерус, и здесь же был обезглавлен по наущению Иродиады через Саломею.
В день рождения Ирода, Саломея, дочь Иродиады, станцевала перед царем и гостями. Ее танец так понравился Ироду и в своем опьянении он пообещал дать все, что она захочет, хоть половину царства. Когда дочь спросила свою мать, что ей следует попросить, ей сказали попросить голову Иоанна Крестителя на блюде. Тогда потрясенный Ирод выполнил свое обещание и приказал казнить Иоанна.
Этот день Священнослужители советуют провести, в первую очередь, в служении Богу, молитвам и посещению храма. Но остальное время можно потратить на свои домашние дела - ту же уборку. Никто не будет наказывать и ругать вас за это.
Тем не менее священники рекомендуют, чтобы все основные задачи (например, уборка или крупный проект на работе) были выполнены накануне, чтобы освободить праздник для добрых дел и молитв.
Также в праздник вы можете заняться необходимыми мирскими делами и домашними заботами. Однако христиане должны отдавать предпочтение заботе о душе, молитве, исповеди и милосердию.