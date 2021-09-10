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Пост в Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября: Что можно и нельзя вкушать

8:00:199/10/2021Фото: pixabay.com
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В первую очередь необходимо помнить, что пост подразумевает не только воздержание от каких-то видов пищи, но и время, когда нам следует научить себя проявлять к ближнему истинную христианскую любовью.

Включить в рацион фрукты, орехи, овощи, мед и другие продукты заменяющие молоко и мясо

Обезглавливание Иоанна Крестителя, которое известно нам как обезглавливание святого Иоанна Крестителя или обезглавливание Предтечи – библейское событие, отмечаемое в православной вере как святой день 11 сентября. Согласно Новому Завету, Ирод Антипа, правитель Галилеи, посадил Иоанна Крестителя в тюрьму за то, что он публично уличил в грехе Ирода за развод со своей первой женой и незаконное взятие в качестве второй жены его невестки Иродиады - жены родного брата. Из-за этого Антипа жестоко отсек ему голову по просьбе Саломеи и наущению Иродиады.

Как правильно поститься

В первую очередь необходимо помнить, что пост это не только воздержание от каких-то видов пищи, но и время, когда верующим следует научить себя проявлять к ближнему истинную христианскую любовью и веру. Разрыв отношений, скандалы, ссоры или конфликты никогда не оправдывают не соблюдение церковного канона. Действительно, отказ от гнева-гораздо сложнее для большинства из нас, чем отказ от привычной пищи.

Но при этом, если позволяет здоровье, то необходимо исключить из рациона все молочное и мясное. Также отказаться от яиц, масла и рыбы. Включить в рацион фрукты, орехи, овощи, мед и другие продукты заменяющие молоко и мясо.

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