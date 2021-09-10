Народные приметы и поверья в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября: О чем говорит белая собака на пути

11 сентября в христианской православной церкви отмечен памятью святого Иоанна Предтечи.
Согласно Евангелию, Иоанн Крестителя посадил в тюрьму в Галилеи Ирод Антипа, после чего он его обезглавил.Его незаконная жена Иродиада обманом заставила Антипу обезглавить Иоанна, потому что питала к Святому ненависть за его обличение греховного поведения.
В народе на этот праздник было придумано очень много примет, обрядов, поверий и ритуалов.
По традиции, в святой день необходимо собрать как можно овощей с огорода,в частности морковь, картофель и свеклу.
Древние славяне на Усекновение главы Иоанна Крестителя совершали обряды в виде заклинаний на своих домашних животных. На лошадей особенно - чтобы они были более здоровыми и крепкими. Сегодня уже не лошадей заговаривают, а их железных братьев - выполняется заговор автомобилей.
Если кто-то очень сильно и долго болеет, то вполне вероятно, что на нем может быть сглаз. Именно в этот день можно наиболее эффективно избавиться от него. Для этого потребуется трижды умыться водой, взятой из колодца или другого природного источника приговаривая: «Помоги мне матушка-природа очиститься от скверны и греха, верни все в прежнее русло, чтобы не рвали мое тело и душу различные невзгоды. Да будет так». Эти слова и весь ритуал следует повторять несколько дней подряд.
В этот день обязательно нужно попрощаться с летом и подготовиться к встрече с зимой.
Считается, если в пути за вами увязалась белая собака, то нельзя ее прогонять, иначе можно навлечь беду. Кроме того, если собака добежала за вами к дому, будет правильно впустить ее или вынести что-нибудь из еды.