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Народные приметы и поверья в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября: О чем говорит белая собака на пути

9:00:599/10/2021Фото: pixabay.com
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Если в пути за вами увязалась белая собака, то нельзя ее прогонять, иначе можно навлечь беду.

Если в пути за вами увязалась белая собака, то нельзя ее прогонять

11 сентября в христианской православной церкви отмечен памятью святого Иоанна Предтечи.

Согласно Евангелию, Иоанн Крестителя посадил в тюрьму в Галилеи Ирод Антипа, после чего он его обезглавил.Его незаконная жена Иродиада обманом заставила Антипу обезглавить Иоанна, потому что питала к Святому ненависть за его обличение греховного поведения.

В народе на этот праздник было придумано очень много примет, обрядов, поверий и ритуалов.

По традиции, в святой день необходимо собрать как можно овощей с огорода,в частности морковь, картофель и свеклу.
Древние славяне на Усекновение главы Иоанна Крестителя совершали обряды в виде заклинаний на своих домашних животных. На лошадей особенно - чтобы они были более здоровыми и крепкими. Сегодня уже не лошадей заговаривают, а их железных братьев - выполняется заговор автомобилей.

Если кто-то очень сильно и долго болеет, то вполне вероятно, что на нем может быть сглаз. Именно в этот день можно наиболее эффективно избавиться от него. Для этого потребуется трижды умыться водой, взятой из колодца или другого природного источника приговаривая: «Помоги мне матушка-природа очиститься от скверны и греха, верни все в прежнее русло, чтобы не рвали мое тело и душу различные невзгоды. Да будет так». Эти слова и весь ритуал следует повторять несколько дней подряд.

В этот день обязательно нужно попрощаться с летом и подготовиться к встрече с зимой.
Считается, если в пути за вами увязалась белая собака, то нельзя ее прогонять, иначе можно навлечь беду. Кроме того, если собака добежала за вами к дому, будет правильно впустить ее или вынести что-нибудь из еды.

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праздникиУсекновение главы Иоанна Предтечиприметы народные обряды
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