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Почему на Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября нужно прятать нож?

10:00:589/10/2021Фото: pixabay.com
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На Руси особо почитали это событие. И с ним связывали много примет, которые непосредственно касались события, предшествовавшего казни Иоанна и во время нее.

11 сентября православные храмы чтят память Иоанна Предтечи

11 сентября 2021 года православные христиане будут вспоминать Усекновение главы Иоанна Предтечи.

Когда великий Креститель провел обряд крещения Иисуса, то его заключил в тюрьму Ирод Антипа, правитель Галилеи и центральной Тарнсиордании. Преступление Иоанна нельзя назвать страшным. Ведь он просто обличил в греховном поведении Антипу.

Ирод женился (незаконно, по еврейскому закону) на Иродиаде, разведенной жене своего сводного брата, после развода со своей первой женой. Осуждение Иоанном этого брака, несомненно, представляло для Ирода опасность того, что народ начнет бунтовать.

Согласно Евангелиям, смерть Иоанна предшествовала смерти Иисуса; любая большая хронологическая точность зависит от дат служения и смерти Иисуса. Вполне вероятно, что последователи Иоанна нашли и похоронили его тело, а затем почитали его могилу.

На Руси особо почитали это событие. И с ним связывали много примет, которые непосредственно касались события, предшествовавшего казни Иоанн и во время нее.

Так, в этот день нельзя было танцевать, поскольку, по одной из версий, из-за танца Саломеи, Антипа казнил Святого.

Также в этот день запрещалось пить вино. Во-первых, потому что оно красное и напоминает кровь, а во-вторых, потому что в алкогольном опьянении Ирод совершил страшный грех. И, отказываясь от алкоголя, христиане отказываются от физического и духовного

Кроме того, 11 сентября нельзя использовать нож. Это орудие является символом смерти, и может резать также как меч, которым отсекли голову Крестителю.

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