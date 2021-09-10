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В палаточном лагере "Юность" Бердска срубили полувековые сосны. Кто это позволил, рассказываем

10:41:159/10/2021,Валерия НипомнящаяФото: Предоставлено героем
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Бердчанин приехал на берег понаблюдать закат, а нашел срубленные деревья.

Бердчанин нашел не одно срубленное дерево

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился Юрий Левин6 и рассказал, что на берегу рядом с палаточным лагерем «Юность» срубили несколько больших сосен.

- Я приехал на велосипеде на берег, чтобы как обычно посмотреть на закат, повернулся и увидел вот это. На берегу лежало срубленное дерево. Оказывается, в этом же лагере лежали еще деревья. Если по диагонали на территории этого лагеря проехать, то там еще спиленные деревья. Одно дело, когда подмывает берега, деревья падают в воду, а здесь люди берут и срубают. Этому дереву лет 50, если посчитать по кольцам, - говорит бердчанин.

Мы попросили прокомментировать ситуацию директора центра туризма «Юность» Наталью Седакову.

- Сосны спилены аварийные. Мы всегда проводим аварийную вырубку. Это обычная практика. Когда берега сильно подмывает, мы вызываем специалиста управления природных ресурсов, получаем заключение комиссии и убираем эти деревья. Или в режиме ЧС, если ветра очень сильные. Мы фотографируем, когда дерево наклоняется и потом срубаем его, - объяснил директор 10 сентября.

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