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Взрыв на Солнце: Самая мощная магнитная вспышка в сентябре 2021 года будет затяжной

11:00:599/10/2021Фото: pixabay.com
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Вспышке требуется несколько часов или несколько дней, чтобы достичь Земли и начать воздействовать на защитную магнитосферу планеты.

Геомагнитная буря заставляет магнитосферу Земли колебаться, что приводит к перемещению зарядов по проводам

Несколько сильных магнитных бурь накроет Землю в первый осенний месяц. Причем самая опасная вспышка будет 21 сентября. О ней и поговорим.

Ученые из Центра прогнозирования космической погоды могут предсказать геомагнитную бурю, наблюдая за вспышками на поверхности Солнца. Определяя, таким образом, насколько сильным будет шторм, по тому, как быстро и в каком направлении он движется.

Дать точный ответ с какой силой по Земле ударит магнитная волна - нельзя. Но сделать примерный предварительный прогноз можно. Поэтому на данный момент известно, что 21 сентября 2021 года будет самая сильная магнитная буря в месяце.

Солнечная вспышка возникает из-за того, что линии магнитного поля Солнца могут запутаться в солнечной атмосфере. В одно мгновение магнитные поля перестраиваются, и высвобождается огромная волна частиц и излучения - что называется солнечной вспышкой.

Вспышке требуется несколько часов или несколько дней, чтобы достичь Земли и начать воздействовать на защитную магнитосферу планеты, после чего кому-то удается увидеть красивые полярные сияния в небе.

Эта геомагнитная буря заставляет магнитосферу Земли колебаться, что приводит к перемещению зарядов по проводам назад и вперед, выгоранию цепей, уничтожению спутников, перегрузке электрических сетей.

Влияние магнитных бурь на людей

По многочисленным исследованиям, ученые все больше приходят к мнению, что подобные бури отрицательно влияют на самочувствие людей. Под негативное воздействие Солнца попадают страдающие хроническими заболеваниями и метеозависимые.

Исследования показали, что люди испытывают симптомы от магнитных волн в разное время. Кто-то начинает ощущать недомогание до прихода бури, другие во время активности, а остальные после.

С физиологической точки зрения последствия обычно кратковременны, но могут проявляться головными болями, учащенным сердцебиением, перепадами настроения, усталостью и общим недомоганием. Кроме того, электромагнитная активность, вызывает выработку избыточного мелатонина, гормона, который может вызывать сонливость или наоборот сильную бессонницу.

Одним из симптомов от магнитной бури является необъяснимое ощущение беспокойства. Большинство людей сталкиваются с эмоциональным давлением, которого они не могут понять, что заставляет их чувствовать себя “как не в своей тарелке”.

Чтобы справиться с данными симптомами, необходимо проводить профилактику здорового образа жизни:


  • Многим известно, что в первую очередь необходимо исправить свой рацион питания: убрать лишние жиры, сладкое и алкоголь. Добавить больше овощей, фруктов, молочных продуктов, а также орехи жирную рыбу.
  • Каждый день стараться ходить пешком, занимая хотя бы час своего времени. А еще лучше бегать и посещать бассейн.
  • Не будет лишним принимать контрастный душ и два раза в неделю — ходить в баню.
  • Чтобы успокоиться - практиковать глубокое дыхание, пить успокаивающие чаи и чаще бывать в лесу, где воздух не загрязнен выхлопными газами.

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