Из-за нашествия медуз в Азовском море глава Запорожья подаст в суд на Россию

Глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александр Старух хочет судиться с Россией из-за проблем во время отпускного сезона в регионе в связи с нашествием медуз, сообщает УНИАН.
По информации агентства, чиновник напомнил, что в этом году отдыхающих на Азовском море буквально атаковали морские животные. Он отметил, что нашествие вызвано стремительным повышением уровня солености воды, который экологи объясняют тем, что несколько лет подряд в водоем не поступает пресная вода из основных артерий, в частности из Дона.
Глава ОГА абсолютно уверен, что реки обмелели из-за того, что россияне выбирают пресную воду для полива. Кроме того, в результате строительства Керченского моста был нарушен природный ландшафт Черного моря. Старух предложил оценить ущерб от провального курортного сезона и выставить ей счет.
Однако стоить отметить, при этом он не уточнил, кто должен готовить иски и подсчитывать убытки.