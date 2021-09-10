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Из-за нашествия медуз в Азовском море глава Запорожья подаст в суд на Россию

8:54:389/10/2021Фото: Pixabay
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По его мнению, наша страна виновата в провале курортного сезона.

Нашествие медуз оказалось проблемой для отдыхающих

Глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александр Старух хочет судиться с Россией из-за проблем во время отпускного сезона в регионе в связи с нашествием медуз, сообщает УНИАН.

По информации агентства, чиновник напомнил, что в этом году отдыхающих на Азовском море буквально атаковали морские животные. Он отметил, что нашествие вызвано стремительным повышением уровня солености воды, который экологи объясняют тем, что несколько лет подряд в водоем не поступает пресная вода из основных артерий, в частности из Дона.

Глава ОГА абсолютно уверен, что реки обмелели из-за того, что россияне выбирают пресную воду для полива. Кроме того, в результате строительства Керченского моста был нарушен природный ландшафт Черного моря. Старух предложил оценить ущерб от провального курортного сезона и выставить ей счет.

Однако стоить отметить, при этом он не уточнил, кто должен готовить иски и подсчитывать убытки.

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