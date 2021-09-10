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Правительство Новосибирской области будет расширять поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций

9:13:409/10/2021Фото: Правительство НСО
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В соответствии с приказом Фонда президентских грантов от 14 апреля 2021 года №1-гр, министерству региональной политики Новосибирской области предоставлен грант президента России на развитие гражданского общества в размере 40 миллионов рублей в целях софинансирования расходов на оказание на конкурсной основе поддержки СО НКО.

Губернатор Андрей Травников поздравил победителей конкурса по предоставлению грантов, софинансируемых из Президентского фонда

Губернатор Андрей Травников поздравил победителей конкурса по предоставлению грантов, софинансируемых из Президентского фонда. В мероприятии очно и по видеоконференцсвязи приняли участие руководители региональных социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО).

«Совместный конкурс вызвал высокий интерес, на каждый грант претендовали в среднем по три проекта. Со своей стороны хочу заверить, что при формировании бюджетов региона на последующие годы, формировании всех процедур и порядков на последующие конкурсы Правительство Новосибирской области не будет менять свою позицию: мы заинтересованы в развитии гражданского общества и социально ориентированных НКО. Как минимум – все грантовые программы, которые действуют на данный момент, в том числе и новая – «Со мной регион успешнее» – будут реализовываться и в последующие годы. Вполне возможно, что мы будем принимать решение об увеличении объемов, о выделении новых направлений. В частности, мы планируем расширять практику поддержки оказания общественно полезных услуг со стороны общественных организаций», — подчеркнул Андрей Травников.

В соответствии с приказом Фонда президентских грантов от 14 апреля 2021 года №1-гр, министерству региональной политики Новосибирской области предоставлен грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в размере 40 миллионов рублей в целях софинансирования расходов на оказание на конкурсной основе поддержки СО НКО.

Новосибирская область одним из первых регионов провела конкурс социально значимых проектов. Приём заявок проходил по 11 номинациям с 14 июня по 13 июля. Реализация проектов-победителей – с 1 октября 2021 года по 30 июня 2022 года.

Для участия в конкурсе было подано 247 заявок. 84 проекта победили в конкурсном отборе по предоставлению грантов в форме субсидий из бюджета Новосибирской области социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в 2021-2022 гг. Общий грантовый фонд поддержки, с учётом софинансирования Фонда президентских грантов, составляет 79,8 млн рублей. Софинансирование Фонда – 50% от общей суммы поддержки.

Среди победителей такой проект как акселератор «Агротуризм 54». Его главная цель — создание условий для развития сельского туризма в Новосибирской области, а также повышение уровня компетентности представителей объектов сельского туризма, через объединение и создание информационно-ресурсной площадки в регионе.

Ещё один проект — «Козьмо-Демьяновская ярмарка – её история и сегодняшний день». Он продолжает системную работу над возрождением ремесел, начатую в рамках реализации другого проекта «Колывань – город мастеров», реализованного с 2015 по 2018 годы АНО РИТКО «Творческая Колывань». Тогда был открыт дом ремесел «Слобода», создан рынок сувенирной продукции, который пополнил областной реестр сувениров. На базе дома ремесел была организована межрайонная школа гончаров. Участников проекта даже приглашали на стажировку во Францию. Дальнейшее развитие авторы видят в активизации работы с предпринимателями, мастерами, учреждениями культуры и т. д., а также через обмен опытом с другими сторонниками развития ремесел.

«Социально активный пенсионер», «Всероссийский чемпионат искусств», «Нам со спортом по пути», «Синематика Сибирь на экране», «Профориентация и обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста», «Биотехнологическая станция», Региональный военно-патриотический марафон «Мой дом — Сибирь», посвященный 440-летию начала освоения Сибири… Среди победителей – проекты самых разных направлений и во всех возможных одиннадцати номинациях. Глава региона пожелал представителям СО НКО успешной реализации проектов, увеличения количества сторонников и соратников социально ориентированной работы.

Также 9 сентября для победителей конкурса грантов был организован учебно-методический семинар «Эффективная реализация социально значимого проекта и подготовка финансового отчета и отчета о достижении результатов».

Для справки

Приём заявок на конкурс проходил по 11 номинациям: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключённых; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка молодёжных проектов; поддержка проектов в области культуры и искусства; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; развитие институтов гражданского общества; сохранение исторической памяти; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; охрана окружающей среды и защита животных.

Оценка заявок проходила по следующим критериям: актуальность и социальная значимость проекта; соответствие мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам; соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых результатов; наличие квалифицированного кадрового потенциала организации; масштаб реализации проекта; собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта; информационная открытость организации.

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