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Перемолотило на мелкие кусочки: работника затянуло в комбайн во время ремонта

9:39:019/10/2021Фото: Pixabay
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Останки пришлось собирать в мешок.

Погибшего парня буквально собирали по кусочкам

Трагедия произошла 5 сентября в Благовещенском районе в поселке Тельманский.

30-летний работник решил устранить поломку при включенном комбайне, поле чего его затянуло в машину, парень погиб сразу, сообщает «Инцидент Барнаул».

- Парня затянуло в комбайн и буквально перемолотило на мелкие кусочки, — рассказали очевидцы.

Прибывшим на место ЧП специалистам, пришлось в патологоанатомический мешок собирать в поле то, что осталось от мужчины.

-При производстве работ мужчина стал чинить поломку при включенном комбайне, вследствие чего его затянуло в жатку, — отметили местные следователи.

В региональном следственном комитете по факту гибели рабочего 1991 года рождения проводят доследственную проверку.

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