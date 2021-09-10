Перемолотило на мелкие кусочки: работника затянуло в комбайн во время ремонта

Трагедия произошла 5 сентября в Благовещенском районе в поселке Тельманский.
30-летний работник решил устранить поломку при включенном комбайне, поле чего его затянуло в машину, парень погиб сразу, сообщает «Инцидент Барнаул».
- Парня затянуло в комбайн и буквально перемолотило на мелкие кусочки, — рассказали очевидцы.
Прибывшим на место ЧП специалистам, пришлось в патологоанатомический мешок собирать в поле то, что осталось от мужчины.
-При производстве работ мужчина стал чинить поломку при включенном комбайне, вследствие чего его затянуло в жатку, — отметили местные следователи.
В региональном следственном комитете по факту гибели рабочего 1991 года рождения проводят доследственную проверку.