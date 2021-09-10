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Обнаженный Павел Прилучный представил фильм "Соври мне правду"

9:56:389/10/2021Фото: Инстаграм Павла Прилучного
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В картине будет показаны эротические сцены со звездой "Папиных дочек" Дарьей Мельниковой.

Фотография со съемок фильма

Как предполагают кинокритики, драма «Соври мне правду» будет одной из самых обсуждаемых премьер осени. Ведь даже постер картины вызвал немало дискуссий. На нем Павел Прилучный и Дарья Мельникова изображены обнаженными.

Как поделился Павел с журналистами, к съемкам эротических сцен он относится абсолютно нормально. По его мнению, это часть профессии, и стесняться подобных моментов не стоит.

Фото из инстаграма Павла Прилучного

-У меня нет никаких преград в данном вопросе. Я бы мог и в порно сняться. Шучу, конечно. Это не мой формат. Если только home видео, — шутил актер.

Создатели фильма пообещали, что сюжет фильма будет напряженным, а сюжетные повороты удивят даже самых искушенных зрителей.

Также Прилучный обсудил с журналистами и свою семейную жизнь. Актер признался, что для него огромное значение имеет общение с детьми. Каждую свободную минуту Павел пытается посвящать наследникам. Напомним, что актер воспитывает двоих детей от Агаты Муцениеце. После расставания родителей наследники остались жить с мамой, но продолжают часто проводить время с отцом.

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