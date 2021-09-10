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9 иномарок попадают под двойные налоги на роскошь. Список автомобилей, за которые придется заплатить больше

10:07:529/10/2021Фото: Pixabay
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Минпромторг подготовил обновленный список машин, попадающих под налог на роскошь.

В список включили еще несколько моделей машин разной комплектации

К концу этого года несколько моделей автомобилей могут попасть под действие налога на роскошь.

В новый список могут войти - кроссовер Skoda Kodiaq (версии SportLine/Laurin&Klement/Scout), внедорожник Toyota Fortuner (2.8 Elegance), седан KIA K900, внедорожник KIA Mohave.

Также этот список продолжат - лифтбек KIA Stinger GT, пикап Volkswagen Amarok (3.0 TDI), минивэны Volkswagen Multivan, Peugeot Traveller (Business VIP) и Citroen SpaceTourer (Business Lounge).

Напомним, ранее фракция "Справедливая Россия" в Госдуме предложила и направила на заключение правительства законопроект, который предполагает введение с 1 января 2022 года налога на роскошь. Этот закон коснется владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов.

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