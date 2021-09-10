Новорожденного ребенка в пакете нашли в мусоропроводе. Мать госпитализировали

В Москве задержали женщину, которая выбросила новорождённую дочь в мусоропровод жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по столице.
Как уточнили в ведомстве, найти женщину оказалось несложно и в короткий срок, ею оказалась 36-летняя жительница жилого дома, где и был обнаружен маленький ребёнок.
Подозреваемую госпитализировали. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
-Сегодня родила и выкинула своего ребёнка в помойку, сойдёт? — сказала сама женщина.
Напомним, ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал на Литовском бульваре в помещении мусоропровода жилого многоквартирного дома обнаружен новорожденный ребенок, об этом стало известно утром в четверг. Живая новорожденная девочка была завернута в полиэтиленовый пакет. По словам медиков ребенку не больше суток от момента рождения. Сотрудники медицинского учреждения сообщают, что на теле малышки не видно видимых повреждений.
- Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранительные органы. Малыш сейчас находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники соцзащиты окажут ребенку необходимую помощь, - рассказал собеседник ТАСС.