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Новорожденного ребенка в пакете нашли в мусоропроводе. Мать госпитализировали

10:40:329/10/2021Фото: Прокуратура Москвы
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Планируется проведение следственных проверок после оказания подозреваемой медицинской помощи.

Фотографии с места событий, квартира подозреваемой

В Москве задержали женщину, которая выбросила новорождённую дочь в мусоропровод жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по столице.

Как уточнили в ведомстве, найти женщину оказалось несложно и в короткий срок, ею оказалась 36-летняя жительница жилого дома, где и был обнаружен маленький ребёнок.

Подозреваемую госпитализировали. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

-Сегодня родила и выкинула своего ребёнка в помойку, сойдёт? — сказала сама женщина.

Напомним, ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал на Литовском бульваре в помещении мусоропровода жилого многоквартирного дома обнаружен новорожденный ребенок, об этом стало известно утром в четверг. Живая новорожденная девочка была завернута в полиэтиленовый пакет. По словам медиков ребенку не больше суток от момента рождения. Сотрудники медицинского учреждения сообщают, что на теле малышки не видно видимых повреждений.

- Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранительные органы. Малыш сейчас находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники соцзащиты окажут ребенку необходимую помощь, - рассказал собеседник ТАСС.

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