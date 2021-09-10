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Сроки включения отопления в домах предложили изменить в Госдуме после трагедии в Ногинске

11:20:079/10/2021Фото: Pixabay
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Депутат Госдумы Елена Вторыгина написала обращение премьер-министру Мишустину.

Предложено повысит значение температурного минимума для включения отопления

Елена Вторыгина депутат Госдумы направила премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение изменить условия включения отопления на фоне инцидента в Ногинске, где в результате взрыва газа в жилом доме погибли семь человек.

В своем обращении она указала, что авария могла случиться из-за включенного газа, который жильцы оставили на ночь из-за холода. А начало отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры, которая должна в течение пяти дней держаться ниже восьми градусов тепла. Таким образом, отопление могут дать только в октябре.

Чтобы избежать повторения инцидентов, подобных произошедшему в Ногинске, депутат попросила премьера рассмотреть возможность увеличить предельную среднесуточную температуру для начала отопительного сезона с восьми до десяти градусов тепла, а также сократить сроки с пяти до трех дней.

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