Сроки включения отопления в домах предложили изменить в Госдуме после трагедии в Ногинске

Елена Вторыгина депутат Госдумы направила премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение изменить условия включения отопления на фоне инцидента в Ногинске, где в результате взрыва газа в жилом доме погибли семь человек.
В своем обращении она указала, что авария могла случиться из-за включенного газа, который жильцы оставили на ночь из-за холода. А начало отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры, которая должна в течение пяти дней держаться ниже восьми градусов тепла. Таким образом, отопление могут дать только в октябре.
Чтобы избежать повторения инцидентов, подобных произошедшему в Ногинске, депутат попросила премьера рассмотреть возможность увеличить предельную среднесуточную температуру для начала отопительного сезона с восьми до десяти градусов тепла, а также сократить сроки с пяти до трех дней.