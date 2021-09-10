"Одинокие" сараи сгорели за один вечер в Бердске

Два бесхозных строения сгорели вчера, 9 сентября в Бердске. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщил замначальника бердской пожарной части Тихон Фроловский.
Как оказалось, вызов поступил в 20:55 часов. Возгорание пришлось на улице Энергетической, 9.
- Выезжали 2 отделения. Размеры строений 5 на 10. Пострадавших нет, - ответил заместитель пожарной части Бердска 10 сентября.
Также стало известно, что огнем затронута площадь 50 квадратных метров. Пока причина возгорания неизвестна.
Напомним, что сараи и нежилые строения в Бердске возгорают довольно часто. Так, 5 августа в бердском садовом обществе "Урожай" загорелся сарай. Ликвидация произошла успешно. Тогда на тушение выезжали две пожарные машины и 8 человек личного состава. Кроме того, в июле 2021 года в СНТ "Отдых" сгорел торговый киоск вместе с гаражом. Предполагается, что это был поджог.