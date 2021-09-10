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"Одинокие" сараи сгорели за один вечер в Бердске

12:17:289/10/2021,Алина БуроваФото: ГУ МЧС по НСО
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Возгорание произошло на улице Энергетической. Пока неизвестно, что послужило его причиной.

Пожарные на место происшествия прибыли вовремя

Два бесхозных строения сгорели вчера, 9 сентября в Бердске. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщил замначальника бердской пожарной части Тихон Фроловский.

Как оказалось, вызов поступил в 20:55 часов. Возгорание пришлось на улице Энергетической, 9.

- Выезжали 2 отделения. Размеры строений 5 на 10. Пострадавших нет, - ответил заместитель пожарной части Бердска 10 сентября.

Также стало известно, что огнем затронута площадь 50 квадратных метров. Пока причина возгорания неизвестна.

Напомним, что сараи и нежилые строения в Бердске возгорают довольно часто. Так, 5 августа в бердском садовом обществе "Урожай" загорелся сарай. Ликвидация произошла успешно. Тогда на тушение выезжали две пожарные машины и 8 человек личного состава. Кроме того, в июле 2021 года в СНТ "Отдых" сгорел торговый киоск вместе с гаражом. Предполагается, что это был поджог.

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Почему так часто горят сараи?

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