Мечеть у аэродрома построят в Бердске, заявила активистка Наталья Слесарева. Так ли это, рассказываем

Вновь возможным строительством мечети в Бердске обеспокоены бердчане. Как утверждают жители, строить мечеть в городе весьма необязательно. По их мнению, городские деньги должны быть направлены на развитие школ, больниц, детских садов.
Изначально о возможном возведении сооружения для молитв мусульман, заговорила с журналистом "Курьер. Среда. Бердск" вчера, 10 сентября на бердском сходе Наталья Слесарева.
- Я залезла на сайт, чтобы узнать кое-какую информацию, и я ее нашла. Оказывается, что у нас собираются строить мечеть и возле аэродрома. Меня, конечно, это очень задело. Задело в плане того, что у нас нет ни детского сада в той стороне, нет школы, но мечеть значит можно построить? Вот просто обидно! Мы будем дальше бороться,- высказалась Слесарева.
На вопрос редакции о мечети ответил начальник управления земельных отношений Бердска Дмитрий Шинкевич. Руководитель заверил, что никакие земельные участки для мечети не предоставлялись.
- Обращений было много в свое время, однако не припомню, чтобы они в последние два года появлялись,- сказал Дмитрий Николаевич 10 сентября.
Председатель мусульманской общины Бердска Карим Худжабеков заявил, что впервые слышит про строительство мечети. По его словам, он не в курсе строительства. Как говорит Карим, если бы это действительно было, то его бы известили. Также Карим Тимурович отметил, что мечеть в городе нужна.
- Мусульманского населения много. Людям надо где-то молиться,- заявил председатель мусульманской общины Бердска Карим Худжабеков.
По мнению Худжабекова, одним из условий появления священного места, является неравнодушие мусульман и сбор пожертвований. Кроме того, выяснилось, что верующие уже неоднократно обращались в бердскую администрацию с предложением о строительстве, но ответ у сотрудников был всегда один - места для этого нет.
- Говорят, что нет земли. Мечеть может находиться хоть где. Самое главное, чтобы людям было удобно до нее добираться и ходил до этого места транспорт,- посчитал Карим.
Напомним, что землю для мечети в Бердске "выбивают" с 2009 года. В последний раз слухи о появлении храма для мусульман были в 2020 году. Тогда более 100 горожан подписали документ против строительства мечети в Бердске и намеревались направить его в местную администрацию и в Новосибирск.