Когда откроется «Бердский острог» на берегу залива?

Сроки открытия парка "Бердский острог" называли уже несколько раз, но каждый раз они сдвигались. Когда же общественное пространство будет открыто, чтобы радовать горожан?
По некоторым данным, строительные работы в в туристическо-культурном центре возобновили летом текущего года. «Курьер. Среда. Запрос» обратился за комментарием в администрацию Бердска.
- Насколько я знаю, там никакие строительные работы не велись. Стойка стоит два года. Лучше обратиться за комментарием к собственнику - Александру Илющенко. К нам он за вводом или продлением не обращался. Пока у нас нет информации о его планах, - сказал заместитель главы администрации по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.
Редакция "Курьер. Среда. Бердск" направила официальный запрос в министерство культуры Новосибирской области. О полученной информации мы сообщим в ближайшее время.
Напомним, парк "Бердский острог" планировали открыть к 300-летию Бердска в 2016 году. Но до сих пор официального открытия не было. Бердский острог строит на берегу Бердского залива бизнесмен Александр Илющенко за собственные деньги.
«Бердский острог», построенный из кедрача на берегу Бердского залива между яхт-клубом «Роял Марин» и парком семейного отдыха «Ремикс», занимает 2,5 га. Деревянные строения центра, стилизованные под старину, хорошо просматриваются при въезде в Бердск. Центр не является точным воспроизведением исторических сооружений, поскольку, как говорит строящий его бизнесмен, исторических документов по настоящему острогу не сохранилось.
Предполагалось, что туристическо-культурный центр «Бердский острог» будет интересен всем поколениям. Там можно будет прикоснуться к истории: познать кузнечное и гончарное ремесло, покататься на лошадях, увидеть предметы той эпохи, в которую зарождался Бердск. Но каким «Бердский острог» предстанет перед бердчанами, все еще остается загадкой.
Историческая справка
Бердский острог заложили в устье реки Бердь еще при Петре I в 1716 году. Его создали для того, чтобы отражать набеги киргизов и калмыков. По данным летописей, в 16-м веке реку Бердь с прилегающей к ней территорией хан Кучум подарил своему сыну. Острог назвали в честь реки. В 18 веке он представлял собой деревянную крепость с бревенчатыми стенами и башнями. Гарнизон насчитывал несколько десятков человек. Его основу составляли сосланные за бунты стрельцы и казаки. Также в Бердский острог партиями гнали пленных шведов, и керженских старообрядцев. В качестве военно-опорного пункта Бердский острог просуществовал около 100 лет.