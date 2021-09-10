Охранники погибшего главы МЧС Зиничева могут попасть под уголовную статью

В Москве идет активная работа по выявлению причин и обстоятельств смерти министра МЧС Евгения Зиничева и режиссера Александра Мельника.
Следователей и руководство ФСО интересует, почему министр оказался на краю обрыва без какой-либо страховки, а не сам факт того, почему делегация отправилась на водопад Китабо-Орон, выяснила Readovka.
Уже известно, что на место происшествия до прибытия министра никто не приезжал. Вопросы возникли к действиям местного начальства сразу же после трагедии. В Москву о произошедшем из Норильска сообщили лишь спустя пару часов.
Напомним, 8 сентября погиб глава МЧС во время учений в Норильске. Позднее сообщалось, что Евгений Зиничев погиб во время съемки видео для МЧС. Оператор поскользнулся на краю обрыва и начал падать, Зиничев попытался его ухватить, и сорвался со скалы. Оба погибли. Также стало известно о смерти сценариста и режиссера Александра Мельника. У него остались 3 детей и 10 внуков.