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Охранники погибшего главы МЧС Зиничева могут попасть под уголовную статью

12:18:189/10/2021Фото: Pixabay
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После трагедии у следствия слишком много вопросов.

ЧП произошло на водопаде Китабо-Орон

В Москве идет активная работа по выявлению причин и обстоятельств смерти министра МЧС Евгения Зиничева и режиссера Александра Мельника.

Следователей и руководство ФСО интересует, почему министр оказался на краю обрыва без какой-либо страховки, а не сам факт того, почему делегация отправилась на водопад Китабо-Орон, выяснила Readovka.

Уже известно, что на место происшествия до прибытия министра никто не приезжал. Вопросы возникли к действиям местного начальства сразу же после трагедии. В Москву о произошедшем из Норильска сообщили лишь спустя пару часов.

Напомним, 8 сентября погиб глава МЧС во время учений в Норильске. Позднее сообщалось, что Евгений Зиничев погиб во время съемки видео для МЧС. Оператор поскользнулся на краю обрыва и начал падать, Зиничев попытался его ухватить, и сорвался со скалы. Оба погибли. Также стало известно о смерти сценариста и режиссера Александра Мельника. У него остались 3 детей и 10 внуков.

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