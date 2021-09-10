По суду снимает соперников с выборов в Бердске кандидат в депутаты от «Справедливой России»

Кандидат в депутаты горсовета Бердска Михаил Большов продолжает судебные тяжбы с окружной избирательной комиссией в отношении своих соперников по округу №27. На этот раз объектом его внимания стали представитель КПРФ Константин Гук и самовыдвиженец Антон Утешев. В иске Большов, баллотирующийся от «Справедливой России», требует снять их с выборов. Он полагает, что оба кандидата нарушили законодательство об интеллектуальной собственности, используя «чужие» шрифты в агитационных материалах, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 10 сентября глава горизбиркома Наталья Фокина.
По данным Бердского городского суда, административные иски к окружной избирательной комиссии по поводу Гука и Утешева Большов подал 9 сентября. Они переданы в производство судье Ольги Зюковой.
Ранее горсуд уже принял решение по аналогичным исковым заявлениям Михаила Большова. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», он требовал аннулировать регистрацию в качестве кандидатов соперников по округу - самовыдвиженца Игоря Ляхова и представителя партии «Зеленых» Марину Лещинскую. Бердский суд не согласился с истцом, отказав в удовлетворении обоих исков.
Наталья Фокина отметила, что по каждому делу она пишет отзыв, не соглашаясь с доводами истца.
На округе №27, который объединяет СНТ в районе водозабора, микрорайон Раздольный и часть Южного, баллотируется 9 человек. Это один из самых многочисленных округов. Напомним, что в среднем на бердских округах борются за депутатский мандат по 6,7 кандидатов.
По официальной информации бердской ТИК, на округе №27 зарегистрировано 3163 избирателя.
Границы избирательного округа
улицы: 2-я Заводская; 2-я Школьная; Агатовая, Алмазная, Белокаменная с № 1 по № 20; Гранатовая; Заречная; Звездная; Изумрудная; Лунная нечетная сторона с № 51 до конца улицы; Малахитовая; Раздольная; Речная; Садовая; Салаирская; Солнечная; Стартовая; Центральная; Черемушная; Юбилейная; Ясная; переулки: Золотой, Радостный, Ранний, Рубиновый, Хрустальный, Янатрный; микрорайон Раздольный; микрорайон Южный - кварталы: 17, 18, 19, 21; дома на территории, изъятой из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства; ТЛПХ «Любавино»; территория садоводческих обществ «Луговое», «Озерный», «Орбита», «Отдых», «Отрадное», «Запрудный», «Заречное», «Колос», «Майский», «Марьин Лог», «Металлист», «Мечта», «Мечта-2», «Ветеран», «Вега-3», «Волна», «Луч», «Ромашка», «радостное», «Родник-2», «Слава», «Ягодка», «Ива».
Кандидаты по одномандатному избирательному округу №27
БОЛЬШОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 23 октября 1980 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный технический университет, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Маршрутка НСК", управляющий, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, «Справедливая Россия».
ГУК КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 5 октября 1981 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, КПРФ.
КРАШЕНИННИКОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 25 марта 1973 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства", начальник отдела контроля качества, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
ЛЕЩИНСКАЯ МАРИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 15 декабря 1980 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет", 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО С Добрым помыслом, директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Зеленые».
ЛЯХОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 18 апреля 1968 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская академия государственной службы", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Сибресурс", заместитель директора по перевозкам, место жительства - Новосибирская область, г. Бердск, самовыдвижение.
НИКОЛАЕВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения - 27 июля 1988 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская академия государственной службы", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, ЛДПР.
ПЕТЯГОВ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения - 24 января 1981 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский Военный Институт, 2003 г.; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)", 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Управляющая компания ООО "Лига", заместитель директора по эксплуатации МКД, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
РЫБАЛКО МАРИЯ ДМИТРИЕВНА, дата рождения - 14 октября 1989 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО производственная компания "Кристалл", менеджер по сбыту, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Единая Россия».
УТЕШЕВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 17 марта 1989 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный университет экономики и управления "НИНХ", 2011 г.; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - самозанятый, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.