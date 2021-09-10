Прямая трансляция прощания с главой МЧС России Евгением Зиничевым 10 сентября 2021. Смотрите онлайн

Сегодня, 10 сентября, ведется прямая трансляция с места проведения церемонии прощания с Евгением Зиничевым.
Напомним, 8 сентября погиб глава МЧС во время учений в Норильске. Позднее сообщалось, что Евгений Зиничев погиб во время съемки видео для МЧС. Оператор поскользнулся на краю обрыва и начал падать, Зиничев попытался его ухватить, и сорвался со скалы. Оба погибли. Также стало известно о смерти сценариста и режиссера Александра Мельника. У него остались 3 детей и 10 внуков.
Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск" главный редактор RT Маргарита Симоньян также написала в своем телеграм-канале, что Зиничев пытался спасти Мельника, но при падении разбился о камень. По ее словам, этому было много свидетелей.
Министр погиб во время съемки учебного фильма для МЧС, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы Александра Мельника. Трагедия произошла на озере Лама в 120 км от Норильска, на охраняемой территории в западной части Путоранского заповедника. Зиничев вылетел туда из Норильска на вертолете в пять утра, а через два часа погиб. Место считается достопримечательностью, куда нередко привозят VIP-гостей.