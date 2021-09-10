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Прямая трансляция прощания с главой МЧС России Евгением Зиничевым 10 сентября 2021. Смотрите онлайн

12:42:139/10/2021Фото: МЧС России
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Ведется видеосъемка с процесса прощания с погибшим министром.

Более тысячи официальных писем и телеграмм поступило в МЧС России в связи с трагической гибелью Главы МЧС России Евгения Зиничева

Сегодня, 10 сентября, ведется прямая трансляция с места проведения церемонии прощания с Евгением Зиничевым.

Напомним, 8 сентября погиб глава МЧС во время учений в Норильске. Позднее сообщалось, что Евгений Зиничев погиб во время съемки видео для МЧС. Оператор поскользнулся на краю обрыва и начал падать, Зиничев попытался его ухватить, и сорвался со скалы. Оба погибли. Также стало известно о смерти сценариста и режиссера Александра Мельника. У него остались 3 детей и 10 внуков.

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск"  главный редактор RT Маргарита Симоньян также написала в своем телеграм-канале, что Зиничев пытался спасти Мельника, но при падении разбился о камень. По ее словам, этому было много свидетелей.

Министр погиб во время съемки учебного фильма для МЧС, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы Александра Мельника. Трагедия произошла на озере Лама в 120 км от Норильска,  на охраняемой территории в западной части Путоранского заповедника. Зиничев вылетел туда из Норильска на вертолете в пять утра, а через два часа погиб. Место считается достопримечательностью, куда нередко привозят VIP-гостей.

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