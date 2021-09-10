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Стал известен самый простой способ устроиться на работу в России

1:05:109/10/2021Фото: Pixabay
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Мнение ваших знакомых может дать шанс найти работу быстрее.

Больше 30% менеджеров по персоналу брали на работу по рекомендациям друзей или родственников

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, который показал, что в большую часть отечественных компаний (87%) можно устроиться по рекомендации знакомых. При этом начальство обычно прислушивается к мнению подчиненных, так как есть факт доверия. Трудоустраивать новых людей из числа рекомендованных коллегами доводилось 64% участникам опроса.

Больше 30% менеджеров по персоналу брали на работу по рекомендациям друзей или родственников, 25% – по советам бывших коллег. Еще 23% – прислушивались к рекомендациям других людей.

Как отмечает статистика, 61% HR-менеджеров по персоналу верят, что специалисты, принятые по чьей-то рекомендации, работают примерно с той же эффективностью, что и другие.

Отметим, что опрос проводился среди 1 000 менеджеров по персоналу и 1 600 представителей экономически активного населения из всех регионов страны в период 23 июля по 3 августа.

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