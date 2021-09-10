Стал известен самый простой способ устроиться на работу в России

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, который показал, что в большую часть отечественных компаний (87%) можно устроиться по рекомендации знакомых. При этом начальство обычно прислушивается к мнению подчиненных, так как есть факт доверия. Трудоустраивать новых людей из числа рекомендованных коллегами доводилось 64% участникам опроса.
Больше 30% менеджеров по персоналу брали на работу по рекомендациям друзей или родственников, 25% – по советам бывших коллег. Еще 23% – прислушивались к рекомендациям других людей.
Как отмечает статистика, 61% HR-менеджеров по персоналу верят, что специалисты, принятые по чьей-то рекомендации, работают примерно с той же эффективностью, что и другие.
Отметим, что опрос проводился среди 1 000 менеджеров по персоналу и 1 600 представителей экономически активного населения из всех регионов страны в период 23 июля по 3 августа.