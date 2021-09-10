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Бердский сход-2021: Как это было. Смотрите фоторепортаж

1:47:089/10/2021,Алина БуроваФото: Предоставлено Натальей Пинус
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Люди стояли и внимательно слушали выступающих, однако что-то пошло не так. Что же это было и стало ли это препятствием для выступающих и зрителей?

За порядком на бердском сходе следила полиция

Ни пронизывающий холод, ни напористый дождь, ни порывистый ветер не помешали горожанам собраться и заявить о своем "я" на бердском сходе-2021. Одним из организаторов схода являлась независимый депутат Наталья Пинус.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" на мероприятии присутствовали около 50 бердчан. Общей целью их нахождения на площади перед ЦУМом было: недопущение появления нового полигона ТКО, возврат прямых выборов мэра Бердска, возвращение набережной на ул. Попова горожанам, а также перезонирование рекреационных зон под жилое строительство.

На сцене выступили представители многих партий. От горсовета Бердска выступила Елена Белова. Она также, как и Наталья Пинус, приложила немало усилий, чтобы данное собрание состоялось. Покой граждан охраняла полиция. В конце мероприятия была принята резолюция. На промокшем от дождя листе Наталья Пинус зачитала ее дословно. Как сказала Наталья Ивановна, резолюция будут направлена всем кандидатам в депутаты Бердска.

Фоторепортаж о том, в каких условиях стояли люди на бердском сходе 9 сентября, смотрите ниже. Уже опубликована резолюция вчерашнего схода. Если вы выступаете против строительства нового полигона ТКО, на за прямые выборы мэра Бердска и за прекращение перезонирования рекреационных зон Бердска под жилое строительство. а также за возврат набережной на ул. Попова жителям города, то можете оставить свою подпись на сайте change.org.

Участники и присутствующие на бердском сходе 2021

За изменения выступала и молодежь

Пришли на собрание и пожилые люди

Наталья Пинус и Елена Белова

По ходу услышанного велось обсуждение

Дождь и ветер не стали помехой выступлению

Основной темой для обсуждения стала свалка

Неравнодушные, несмотря на непогоду, остались на сходе до конца

Граждане активно выступали за изменения и оставляли свои подписи

Несмотря на дождь, Наталья Пинус зачитала резолюцию

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От редакции

Хотели бы побывать на таком мероприятии?

Аноним, 10 сентября 2021 7:02:41
Крутой сход судя по тачке полицейские с Кузбасса приехали .
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