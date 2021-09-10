Бердский сход-2021: Как это было. Смотрите фоторепортаж

Ни пронизывающий холод, ни напористый дождь, ни порывистый ветер не помешали горожанам собраться и заявить о своем "я" на бердском сходе-2021. Одним из организаторов схода являлась независимый депутат Наталья Пинус.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" на мероприятии присутствовали около 50 бердчан. Общей целью их нахождения на площади перед ЦУМом было: недопущение появления нового полигона ТКО, возврат прямых выборов мэра Бердска, возвращение набережной на ул. Попова горожанам, а также перезонирование рекреационных зон под жилое строительство.
На сцене выступили представители многих партий. От горсовета Бердска выступила Елена Белова. Она также, как и Наталья Пинус, приложила немало усилий, чтобы данное собрание состоялось. Покой граждан охраняла полиция. В конце мероприятия была принята резолюция. На промокшем от дождя листе Наталья Пинус зачитала ее дословно. Как сказала Наталья Ивановна, резолюция будут направлена всем кандидатам в депутаты Бердска.
Фоторепортаж о том, в каких условиях стояли люди на бердском сходе 9 сентября, смотрите ниже. Уже опубликована резолюция вчерашнего схода. Если вы выступаете против строительства нового полигона ТКО, на за прямые выборы мэра Бердска и за прекращение перезонирования рекреационных зон Бердска под жилое строительство. а также за возврат набережной на ул. Попова жителям города, то можете оставить свою подпись на сайте change.org.