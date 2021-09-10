Вундеркинд или хорошая подготовка: что думают педагоги о 9-летней студентке МГУ Алисе Тепляковой

О самой юной студентке за всю историю МГУ слышали все. Девятилетняя Алиса Теплякова в этом году поступила на факультет психологии в один из лучших вузов страны, правда на платной основе: вундеркинд, закончившая школу в 8, и ставшая ЕГЭ по трём предметам, не поступила на бюджет. Однако многодетных родителей Алисы это не расстроило, семья заключила договор о получении платного образования.
Учебный год начался, сначала все задались вопросом: как будет справляться с университетской программой Алиса? А затем к этому вопросов прибавился и другой: как учится с Алисой и ее папой? Одна из студенток факультета сообщила, что учащимся и преподавателям с вундеркиндом якобы приходится непросто.
Затем и вовсе появилась информация, что папа Алисы — Евгений якобы оскорблял однокурсников своей дочери в соцсетях с фейковой страницы. Однако позже отец многодетного семейства, у супругов Тепляковых 7 детей, обвинил в скандале Ксению Собчак. По его словам, Алису много раз звали на шоу к Собчак, однако семья отказывалась даже за деньги.
А совсем недавно детский психолог Наталья Наумова отметила, что поведение Алисы Тепляковой может быть связано с ее домашним обучением. Психолог отметила, что конфликты с однокурсниками могут возникать из-за банальной зависти: хоть девочка и студентка, она все равно 9-летний ребёнок.
А вот что по этому поводу рассказала педагог специализированной школы-интерната Новотроицка Надежда Фатеева. В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» 10 сентября, педагог отметила, что случай Алисы уникальный. Педагог также рассказала, как воспитать гения.
— После того, как появилось множество статей об этой уникальной девочке, Алисе Тепляковой, про успешную сдачу ЕГЭ в восьмилетнем возрасте, и про её не менее одарённых братьев и сестёр, я задалась вопросом: как же воспитывают гениев? Я была такая, конечно же, не одна. Поэтому последовали многочисленные статьи об этой удивительной семье и их методах воспитания. Все дети находятся на семейном обучении, их развитием занимаются исключительно родители. В способности родители не верят, считают, что абсолютно всему можно научить.
В семье не принято заниматься чем-то просто так, для удовольствия или ради развлечения. Зачем водить детей на секции и кружки без всякой цели. Моё мнение как педагога по такой системе обучения и воспитания очень двойственно. С одной стороны, хорошо, что родители много занимаются воспитанием и обучением ребёнка, дети много знают, быстро усваивают материал, — рассказывает Надежда.
Однако, по словам педагога, есть и «подводные» камни: у ребёнка пропадает детство.
- Но с другой-каждый человек в своём развитии от рождения до взросления проходит несколько этапов. Одним из этапов является игра. И игра как ведущий тип деятельности сохраняется до начальной школы. В игре ребёнок учится новым действиям, в сюжетной - проигрывает какие-то ситуации и примеряет на себя новые роли. Не могу заявлять, что дети лишены в этой семье возможности играть, но само по себе раннее обучение (чтению, письму и пр) в таком масштабе занимает много времени и сил. Второе-ребёнку нужно общение. Мы все находимся в обществе. И хотим ли мы этого, или нет, нам нужно уметь взаимодействовать с людьми и уметь с ними общаться. Мое мнение отрицательное. Зачем растить искусственно гениев? У детей должно быть детство, игры. Фанатично растить «Эйнштейнов» и «Лобачевских» — зачем? — делает выводы педагог.
Кстати, ранее папа Алисы сказал, что его дочь планирует окончить факультет психологии МГУ за два года вместо положенных на обучение пяти лет.