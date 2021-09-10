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Избирком вычеркнул из списка четвертого кандидата в депутаты Бердска: Остался 181 претендент на 27 мандатов

1:49:379/10/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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На одного конкурента по выборам на округе №22, что в Микрорайоне, стало меньше. Фамилию выбывшего кандидата вручную зачеркнут в избирательных бюллетенях.

На 27 депутатских мандатов в Бердске претендует 181 кандидат
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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Еще одного кандидата в депутаты бердского горсовета вычеркнули из общего списка. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» председатель территориальной избирательной комиссии Наталья Фокина на одного претендента на депутатский мандат стало меньше на округе №22. Сняли с выборов пенсионерку Ларису Васину, выдвинутую от партии «Родина», по ее собственному желанию.

- В среду мы приняли решение по аннулированию регистрации Васиной. Она написала заявление о снятии своей кандидатуры с выборов, приложила справку, что лежит в больнице, - прокомментировала глава ТИК.

По словам Фокиной, ее фамилию, как и других кандидатов, снятых с выборов в последние дни, в избирательных бюллетенях вычеркнут вручную, поскольку их напечатали и доставили в горизбирком 6 сентября. Теперь на 22-м избирательном округе осталось 6 претендентов на один депутатский мандат. В их числе действующий независимый депутат горсовета Алексей Осин и выдвиженец от «Партии пенсионеров» Евгений Коржов, до недавнего времени работавший в общественной приемной «Единой России».

Накануне трое кандидатов добровольно отказались от участия в выборах, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Это выдвиженцы от «Единой России» Тамара Алексеева (округ №20) и Павел Шаяхметов (округ №6), а также Мария Виль из партии «Новые люди» (округ №1).

Напомним, что бердчанам 17, 18 и 19 сентября 2021 года предстоит выбрать 27 депутатов. Первоначально в список внесли 221 выдвиженца. К моменту окончания регистрации кандидатов на выборы ТИК исключила из списка 36 человек по разным причинам. К 10 сентября, за неделю до начала голосования, остался 181 претендент. Наталья Фокина акцентировала, что срок добровольного отказа от участия в предвыборной гонке у кандидатов завершается 11 сентября.

К выборам-2021 изменились границы избирательных округов Бердска. На округе №22 зарегистрировано 3208 жителей, обладающих правом голоса.

справка

Границы избирательного округа №22: улицы Красная Сибирь, 123, 128, 130, 132, 134, 136, 136/1, 138; Лунная 2, 4, 11; Микрорайон 17, 18, 19, 44, 45, 46, 46А, 48, 48А.

Кандидаты по одномандатному избирательному округу №22

АБРАМЕНКО ДАНИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 26 июля 2002 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - самозанятый, место жительства - Новосибирская область, Новосибирский район, село Раздольное, самовыдвижение.

БОКАЛ ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 7 октября 1987 года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский институт экономики и менеджмента, 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Монолит-СМ", старший мастер, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Справедливая Россия».

ГУРБАШКОВА ВАЛЕРИЯ ГЛЕБОВНА, дата рождения - 9 декабря 1992 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Иркутской области "Братский политехнический колледж", 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Технологии Сервиса", бухгалтер по кадровому учету, место жительства - Иркутская область, город Братск, ЛДПР.

КОНСТАНТИНОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 24 января 1976 года, сведения о профессиональном образовании - Сибирский институт финансов и банковского дела, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО производственная компания "Кристалл", заместитель главного бухгалтера, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Единая Россия».

КОРЖОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 9 июля 1982 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный аграрный университет", 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "АльянсТрансТорг", заместитель генерального директора по рекламе и связи с общественностью, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Партия пенсионеров».

ОСИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 19 октября 1973 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирская государственная академия строительства, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Автотранссервис", заместитель директора по экономике, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.

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