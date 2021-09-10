Какие регионы России уходят на дистанционное обучение в сентябре 2021 года, стало известно

С 1 сентября в российских школах усилят противоэпидемические меры, но на дистанционное обучение в детей переводить не планируют. Новый учебный год начнется в очном формате. Санитарные ограничения предполагают раздельное обучение, измерение температуры и санитарную обработку.
При этом решение об онлайн-обучении остаётся за отдельными субъектами страны. Власти Новосибирской области в ближайшем будущем не планируют вводить в школах новые ограничения. Однако как сообщил министр образования региона Сергей Федорчук, учеников общеобразовательных учреждений могут перевести на дистанционный формат обучения в случае начала четвертой волны коронавируса.
- Могу точно сказать, что, если пойдёт четвёртая волна
Федорчук рассказал, что с начала года некоторые школы всё же начнут обучение школьников в онлайн-формате, так как общеобразовательные учреждения переполнены.
- Там сложно развести потоки учеников. Для того, чтобы развести эти потоки, нам приходится часть детей переводить в онлайн-формат, - говорит министр.
Также глава ведомства подчеркнул,что не привитым и не имеющим медотвода от прививки учителям не могут запретить работать.
Уточним, что школьники Новосибирской области в этом году всё же перейдут на удаленное обучение, но только на время предстоящих выборов в Государственную думу с 17 по 19 сентября - два из которых – 17 и 18 сентября – выпадают на рабочие дни. Также учреждения среднего образования имеют право вводить дни самоподготовки. Каждая школа самостоятельно будет принимать данное решение.
Голосование за кандидатов в Госдуму в текущем году будет продолжаться три дня. Это связано с ситуацией с COVID-19 и сделано для того, чтобы дать возможность людям максимально рассредоточиться по участкам и не допустить новых случаев заражения инфекцией.
Напомним, что с начала пандемии ученики уже переходили на удалену, однако учителя и родители негативно высказывались о таком опыте, ссылаясь на то, что дистанционное обучение сказывается на качестве образования.