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Еще одно землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Иркутской области

2:08:489/10/2021Фото: Pixabay
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Это уже третье землетрясение за последнюю неделю.

В Иркутске на протяжении недели фиксируют новые землетрясения

Сегодня, 10 сентября, на территории Тофаларского заповедника произошло землетрясение магнитудой 3,1 в иркутской области. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.

Как отмечает ведомство, самый центр природного явления находился примерно в 80 км юго-восточнее административного центра Тофаларии Алыгджера и в 178 км к северо-северо-западу от Тулуна.Также отметим, что интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 3,5 балла.

Тофалария — историко-культурный регион в центральной части Восточного Саяна. В нем проживает коренной народ — тофы. На территории есть государственный природный заповедник.

Напомним, ранее «Курьер.Среда.Бердск» сообщал о сильных землетрясениях в Иркутске в начале этой недели. Днем 6 сентября в Иркутске произошли подземные толчки. Сотрудники Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук уловили землетрясение в 15.47 по местному времени. Колебания земли длились в течение 20 секунд. Магнитуда землетрясения составила 5,5 балла.

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