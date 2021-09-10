Еще одно землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Иркутской области

Сегодня, 10 сентября, на территории Тофаларского заповедника произошло землетрясение магнитудой 3,1 в иркутской области. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.
Как отмечает ведомство, самый центр природного явления находился примерно в 80 км юго-восточнее административного центра Тофаларии Алыгджера и в 178 км к северо-северо-западу от Тулуна.Также отметим, что интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 3,5 балла.
Тофалария — историко-культурный регион в центральной части Восточного Саяна. В нем проживает коренной народ — тофы. На территории есть государственный природный заповедник.
Напомним, ранее «Курьер.Среда.Бердск» сообщал о сильных землетрясениях в Иркутске в начале этой недели. Днем 6 сентября в Иркутске произошли подземные толчки. Сотрудники Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук уловили землетрясение в 15.47 по местному времени. Колебания земли длились в течение 20 секунд. Магнитуда землетрясения составила 5,5 балла.