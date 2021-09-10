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Пьяный мужчина захотел покурить и сообщил о бомбе в здании. У него просто не было спичек

2:38:119/10/2021Фото: МВД России "Краснотуранский"
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Он решил, что стражи порядка привезут ему "огня".

Кадр из видео МВД России "Краснотуранский"

Ложные показания дал 38-летний житель Идринского района в Красноярском крае. Мужчина, в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в ЕДДС и сообщил, что в административном здании находится взрывчатый предмет. Во время звонка он представился другим именем и сообщил другой адрес проживания. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили его личность.

Дознаватели МО МВД России «Краснотуранский» возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

- Подозреваемый дал признательные показания. Он пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, захотел покурить, но у него не было спичек. Поэтому он решил сообщить недостоверную информацию, чтобы к нему приехали сотрудники полиции и дали ему спички, - рассказали в МО МВД России «Краснотуранский».

Злоумышленнику может грозить лишение свободы до 3 лет и обязательство о явке.

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