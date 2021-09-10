Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Резолюция Бердского схода-2021: О чем она и где поставить подпись против новой мусорной свалки, рассказываем и показываем

2:32:569/10/2021Фото: Предоставлено Натальей Пинус
0

Резолюция направляется организаторами в адрес губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, а также всем кандидатам в депутаты Бердска и в Государственную думу РФ по 137 избирательному округу для получения согласия/ несогласия поддержать резолюцию.

Подписи начали ставить и на Бердском сходе
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
"Это большая война": Жители Бердска намерены свергнуть "сити-менеджеров" и спасти город от новой мусорной свалки

"Это большая война": Жители Бердска намерены свергнуть "сити-менеджеров" и спасти город от новой мусорной свалкиМощный ливень не помешал народному сходу в Бердске: Запретить мусорную свалку решили горожане. Смотрите видеоЕщё 243 новости

На сайте change.org появилась резолюция по итогам народного схода Бердска. Напомним, вечером 9 сентября горожане встретились с независимым депутатом Бердска Еленой Беловой, а также с независимым депутатом Новосибирска Натальей Пинус. На встрече присутствовало около 50 человек, многим дали время высказаться по поводу трех главных вопросов для Бердска - отмена строительства нового полигона ТКО Бердска возле кладбища Бердска, но на землях Искитимского района, прямые выборы мэра Бердска, а также о перезонировании рекреационных зон Бердска под жилое строительство и возвращении набережной на ул. Попова жителям города.

Публикуем полную резолюцию Бердского схода от 9 сентября 2021:

Мы, участники «Бердского схода» требуем:

1. Отменить планируемое строительство полигона отходов на границе Бердска и Искитима

Эти планы противоречат стратегии развития города Бердска, являющегося жемчужиной санаторно-курортного отдыха Новосибирской области, и не соответствует многим законным нормам.

Мы просим депутатов всех уровней, которые будут избраны с участием жителей Бердска, активно включиться в процесс отмены этого неверного решения и добиться исключения полигона из территориальной схемы размещения отходов Новосибирской области.

2. Прекратить перезонирование рекреационных зон Бердска под жилое строительство и вернуть набережную на ул.Попова жителям города

Изменение зонирования территорий в Бердске зачастую происходит без учета мнения жителей, а депутаты принимают сторону власти, связанной с определенным строительным бизнесом.

Просим депутатов всех уровней, которые будут избраны с участием жителей Бердска, инициировать возврат рекреационных территорий жителям города и впредь отстаивать интересы горожан в этом вопросе.

Требуем вернуть в муниципальную собственность земельный участок на улице Попова для строительства городской набережной!

3. Мы требуем вернуть бердчанам право выбирать мэра города Бердска

Горожане сами вправе решать, кто будет главой города, кто будет отстаивать их видение того, как должна быть организована жизнь в Бердске.

Сегодня мэр Бердска фактически встроен в вертикаль власти, проводя в жизнь решения, скорее, исходя из интересов крупного бизнеса, тесно связанного с властью.

Мы просим депутатов всех уровней, которые будут избраны с участием жителей Бердска, инициировать и добиться изменения процедуры.

Бердску нужен народный мэр!

Резолюция принята единогласно участниками схода.

Резолюция направляется организаторами в адрес Губернатора Новосибирской области А.А.Травникова, а также всем кандидатам в депутаты города Бердска и в Государственную думу РФ по 137 избирательному округу для получения согласия/ несогласия поддержать резолюцию.

За 3 дня до выборов будут опубликованы результаты: кто из кандидатов поддерживает резолюцию, кто нет, кто ушёл от ответа.

Это поможет бердчанам сделать обоснованный выбор, за кого голосовать.

Оставить свою подпись под резолюцией вы можете на сайте change.org.

Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Она отказалась: за что талибы убили многодетную мать
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
Синяки неспроста появляются на теле: срочно бегите к врачу
«Унижение»: уже известно, почему Зеленский приедет к Путину
Сокамерник маньяка Фишера рассказал о страхе при встречи с ним
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Что произошло с Алисой Тепляковой в первый день в МГУ
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Попова сделала важное заявление по коронавирусу
Актрису Макееву госпитализировали в Москве: заявление ее мужа
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Умершая девочка «ожила» перед своей кремацией
Телеведущий Норкин женился во второй раз: реакция дочери
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
резолюциянародный сходполигон ТКО
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Подпишите?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Куколка в свои 53, а теперь посмотрите на нее без макияжа (фото)
Жизнь эксцентричного американского мультимиллионера
Эколог на дебатах послала Жириновского: вот что он ответил, видео
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей

Последние новости

Убившего друга депутата Заксобрания освободили от наказания
2:28:32 9/10/2021
Убившего друга депутата Заксобрания освободили от наказания
БердскКакие регионы России уходят на дистанционное обучение в сентябре 2021 года, стало известно
2:27:44 9/10/2021
Какие регионы России уходят на дистанционное обучение в сентябре 2021 года, стало известно
Медведь насмерть задрал грибника. Прибывшим полицейским пришлось отстреливаться от других хищников
2:19:38 9/10/2021
Медведь насмерть задрал грибника. Прибывшим полицейским пришлось отстреливаться от других хищников
Еще одно землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Иркутской области
2:08:48 9/10/2021
Еще одно землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Иркутской области
48-летний дядя насиловал свою 9-летнюю племянницу и сел на 19 лет
1:42:14 9/10/2021
48-летний дядя насиловал свою 9-летнюю племянницу и сел на 19 лет
Стал известен самый простой способ устроиться на работу в России
1:05:10 9/10/2021
Стал известен самый простой способ устроиться на работу в России
Охранники погибшего главы МЧС Зиничева могут попасть под уголовную статью
12:18:18 9/10/2021
Охранники погибшего главы МЧС Зиничева могут попасть под уголовную статью
Бердск"Одинокие" сараи сгорели за один вечер в Бердске
12:17:28 9/10/2021
"Одинокие" сараи сгорели за один вечер в Бердске
Что категорически нельзя делать 11 сентября на Усекновение главы Иоанна Предтечи, чтобы не взять грех на свою душу и как соблюдать пост
12:00:11 9/10/2021
Что категорически нельзя делать 11 сентября на Усекновение главы Иоанна Предтечи, чтобы не взять грех на свою душу и как соблюдать пост
Сроки включения отопления в домах предложили изменить в Госдуме после трагедии в Ногинске
11:20:07 9/10/2021
Сроки включения отопления в домах предложили изменить в Госдуме после трагедии в Ногинске