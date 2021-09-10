Резолюция Бердского схода-2021: О чем она и где поставить подпись против новой мусорной свалки, рассказываем и показываем

На сайте change.org появилась резолюция по итогам народного схода Бердска. Напомним, вечером 9 сентября горожане встретились с независимым депутатом Бердска Еленой Беловой, а также с независимым депутатом Новосибирска Натальей Пинус. На встрече присутствовало около 50 человек, многим дали время высказаться по поводу трех главных вопросов для Бердска - отмена строительства нового полигона ТКО Бердска возле кладбища Бердска, но на землях Искитимского района, прямые выборы мэра Бердска, а также о перезонировании рекреационных зон Бердска под жилое строительство и возвращении набережной на ул. Попова жителям города.
Публикуем полную резолюцию Бердского схода от 9 сентября 2021:
Мы, участники «Бердского схода» требуем:
1. Отменить планируемое строительство полигона отходов на границе Бердска и Искитима
Эти планы противоречат стратегии развития города Бердска, являющегося жемчужиной санаторно-курортного отдыха Новосибирской области, и не соответствует многим законным нормам.
Мы просим депутатов всех уровней, которые будут избраны с участием жителей Бердска, активно включиться в процесс отмены этого неверного решения и добиться исключения полигона из территориальной схемы размещения отходов Новосибирской области.
2. Прекратить перезонирование рекреационных зон Бердска под жилое строительство и вернуть набережную на ул.Попова жителям города
Изменение зонирования территорий в Бердске зачастую происходит без учета мнения жителей, а депутаты принимают сторону власти, связанной с определенным строительным бизнесом.
Просим депутатов всех уровней, которые будут избраны с участием жителей Бердска, инициировать возврат рекреационных территорий жителям города и впредь отстаивать интересы горожан в этом вопросе.
Требуем вернуть в муниципальную собственность земельный участок на улице Попова для строительства городской набережной!
3. Мы требуем вернуть бердчанам право выбирать мэра города Бердска
Горожане сами вправе решать, кто будет главой города, кто будет отстаивать их видение того, как должна быть организована жизнь в Бердске.
Сегодня мэр Бердска фактически встроен в вертикаль власти, проводя в жизнь решения, скорее, исходя из интересов крупного бизнеса, тесно связанного с властью.
Мы просим депутатов всех уровней, которые будут избраны с участием жителей Бердска, инициировать и добиться изменения процедуры.
Бердску нужен народный мэр!
Резолюция принята единогласно участниками схода.
Резолюция направляется организаторами в адрес Губернатора Новосибирской области А.А.Травникова, а также всем кандидатам в депутаты города Бердска и в Государственную думу РФ по 137 избирательному округу для получения согласия/ несогласия поддержать резолюцию.
За 3 дня до выборов будут опубликованы результаты: кто из кандидатов поддерживает резолюцию, кто нет, кто ушёл от ответа.
Это поможет бердчанам сделать обоснованный выбор, за кого голосовать.
Оставить свою подпись под резолюцией вы можете на сайте change.org.