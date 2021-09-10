Медведь насмерть задрал грибника. Прибывшим полицейским пришлось отстреливаться от других хищников

В Кемеровской области медведь насмерть задрал 50-летнего грибника. В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят проверку по данному факту. Как уточняют в ведомстве, сообщение о гибели человека в лесном массиве на территории Мариинского района поступило в середине дня 9 сентября.
- Предварительно установлено, что накануне мужчина пошёл в лес за грибами. Поскольку домой он не вернулся, его сожительница обратилась в правоохранительные органы. В ходе поисковых мероприятий сотрудниками полиции и МЧС в лесном массиве было обнаружено тело грибника с травмами, причинёнными диким зверем, предположительно, медведем. Необходимо отметить, что во время осмотра места происшествия сотрудниками полиции неоднократно применялось табельное оружие для отпугивания медведя, ходившего неподалёку, – сообщили в ведомстве.