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Медведь насмерть задрал грибника. Прибывшим полицейским пришлось отстреливаться от других хищников

2:19:389/10/2021Фото: pixabay
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50-летний мужчина ушел за грибами и больше не вернулся.

Медведь загрыз грибника

В Кемеровской области медведь насмерть задрал 50-летнего грибника. В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят проверку по данному факту.  Как уточняют в ведомстве, сообщение о гибели человека в лесном массиве на территории Мариинского района поступило в середине дня 9 сентября.

- Предварительно установлено, что накануне мужчина пошёл в лес за грибами. Поскольку домой он не вернулся, его сожительница обратилась в правоохранительные органы. В ходе поисковых мероприятий сотрудниками полиции и МЧС в лесном массиве было обнаружено тело грибника с травмами, причинёнными диким зверем, предположительно, медведем. Необходимо отметить, что во время осмотра места происшествия сотрудниками полиции неоднократно применялось табельное оружие для отпугивания медведя, ходившего неподалёку, – сообщили в ведомстве.

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