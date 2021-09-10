Убившего друга депутата Заксобрания освободили от наказания

Депутата Законодательного собрания Свердловской области, который убил человека на охоте, суд освободил от наказания. Как стало известно, прошли сроки давности. Как пояснили в суде, истечение сроков исковой давности наступает через два года с момента совершения преступления, если приговор не успел вступить в законную силу.
При этом, согласно решению суда, Коркин по-прежнему должен выплатить близким убитого около миллиона рублей компенсации морального вреда.
Напомним, все произошло 5 сентября 2019 года. Тогда депутат находился на охоте и случайно выстрелил в своего знакомого. В июне 2021 года суд признал Коркина виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил к одному году ограничения свободы.