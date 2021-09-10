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Убившего друга депутата Заксобрания освободили от наказания

2:28:329/10/2021Фото: Вконтакте
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Но он все еще должен выплатить миллион рублей моральной компенсации.

Депутат случайно застрелил своего знакомого

Депутата Законодательного собрания Свердловской области, который убил человека на охоте, суд освободил от наказания. Как стало известно, прошли сроки давности. Как пояснили в суде, истечение сроков исковой давности наступает через два года с момента совершения преступления, если приговор не успел вступить в законную силу.

При этом, согласно решению суда, Коркин по-прежнему должен выплатить близким убитого около миллиона рублей компенсации морального вреда.

Напомним, все произошло 5 сентября 2019 года. Тогда депутат находился на охоте и случайно выстрелил в своего знакомого. В июне 2021 года суд признал Коркина виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил к одному году ограничения свободы.

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