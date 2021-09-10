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Особые запреты на Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября: Под запретом танцы и пение

2:30:059/10/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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На Руси Усекновение отмечают около тысячи лет.

В день казни Иоанна под запретом танцы, пение

Иоанн Предтеча – пророк, рождённый ровно за полгода до Сына Божьего. В библейском понимании Иоанн стоял на рубеже Ветхого и Нового заветов. За крещение Иисуса пророка стали называть Крестителем, а за пламенное служение Господу – Ангелом пустыни.

Христиане посвящают Иоанну несколько церковных торжеств, важнейшее из которых – день его казни. По приказу галилейского тетрарха Ирода пророку отсекли голову, поэтому название праздника звучит как Усекновение. Православная церковь, ориентируясь на юлианский календарь, отмечает его 11 сентября. В 2021 году это суббота.

На Руси Усекновение отмечают около тысячи лет – с самого насаждения христианства в славянских землях. Поэтому запреты праздника можно разделить на церковные и народные, перенятые у предков.

О развлечениях

В день казни Иоанна под запретом танцы, пение, бурные застолья, походы в места развлечений. И причина здесь не только скорбь по святому. Казнь Иоанна была «куплена» ценой танца Саломеи – дочери Ирода. Девушка настолько угодила гостям отца своими движениями, что Ирод пообещал вознаградить её. По совету своей нечестивой матери, Саломея потребовала голову Иоанна на блюде. Ирод не посмел отказать.

О посте

На какой день недели не выпало бы Усекновение – он будет постным. Нельзя употреблять мясное, молочное, яйца и даже рыбу. Те, чьё состояние здоровья не позволяет так поститься, не должны злоупотреблять пищей – объедаться и наслаждаться ею. Традиция связана с питанием Иоанна, который не заботился о земной пище. Рацион пророка составлял дикий мёд, плоды и саранча.

О воздержании

Православным на Усекновение нельзя планировать свидания, а тем более вступать в интимную связь. Всю жизнь Иоанн сохранял целомудренность, не услаждая тело даже мягкой постелью. Одеждой пророка была верблюжья шкура, а периной – камни пустыни.

О работе в праздник

Усекновение церковь относит к «великим» праздникам. Торжества в этом статусе чуть ниже, чем «двунадесятые». Однако сохраняется запрет на тяжёлый труд, вроде генеральной уборки, переезда, ремонта, огородных работ. Это позволяет освободить время для визита в церковь, молитвы и милостыни. При этом к рабочим обязанностям христиан церковь относится с пониманием.

О круглых плодах

В славянской традиции название праздника – Головосек. В этот день нельзя было есть плоды, по форме напоминающие голову. Это арбузы, тыквы, кочаны капусты, дыни. Иногда избегали даже крупных яблок и луковиц. Пироги Головосека пекли не круглыми, а вытянутыми, чтобы не прогневать Иоанна.

Об острых предметах

Ещё одно поверье запрещает использовать острые предметы, вроде ножей, косы, серпа. В народном понимании они отсылают к мечу стражника, который казнил Иоанна. Порезаться в Головосек считалось опасным, ведь «рана не затянется целый год».

О красной пище

Отдельные русские губернии отказывались на день от пищи и напитков красного цвета, чтобы не осквернить кровь Иоанна. В церковной традиции это отразилось, как запрет на вино. Его можно пить почти на все христианские праздники, но Усекновение – исключение.

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