Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

«Умершего» 9 лет назад дезертира поймала поймала полиция. Он 20 лет скрывался от военкомата

3:13:559/10/2021Фото: Pexels
0

Сейчас с ним разбираются сотрудники Следственного комитета.

Сейчас дезертиру 39 лет

Молодой человек был призван на службу в мае 2000 года. Но уже в июле срочник решил покинуть место своего пребывания и сбежал из армии. Воинская часть находилась в Московской области. В связи с этим, военная прокуратура возбудила уголовное дело, после чего сбежавшего искали до 2013 года. Тогда мать дезертира обратилась в суд, по решению которого срочника признали умершим.

Больше 20 лет дезертир скрывался от правоохранительных органов, но в этом году удача была уже не на его стороне. Сейчас задержанного передали в военно-следственный комитет СК России по Краснодарскому гарнизону, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

И в этом году в Краснодаре полицейские из Кабардино-Балкарии вместе с сотрудниками УМВД задержали дезертира, который уже девять лет считается умершим. На данный момент ему исполнилось 39 лет.

Везли 20 наград: сразу 4 спортсменов трагически погибли в РФ
Шойгу одним словом оценил ситуацию в Афганистане
Везли 20 наград: сразу 4 спортсменов трагически погибли в РФ
В РФ умер музыкант Александр Храбунов
Мужчина погиб из-за крупного улова на рыбалке
Акула напала на мужчину и откусила ему руку
Победительница лотереи сделала заявление и умерла
На Украине назвали фатальную ошибку Зеленского
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Дрожит, ходит ходуном»: чито происходит с Землей
«Дрожит, ходит ходуном»: Земля резко стала вести себя странно
«План-катастрофа»: Захарова рассказала, что ждет Европу
Стало известно о смерти известного актера
Сотни миллионов долларов: на что расчитывает Украина
Сбежавшая Тимановская сделала пугающее заявление
«Умирает на глазах»: Какая новая беда грозит Украине
Мир потрясен гениальностью этих детей
срочникпропажадезертир
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы думаете, сложно ли было скрываться 20 лет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Куколка в свои 50, а теперь посмотрите на нее молоденькую (фото)
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Госдума огласила размер новых пенсий для ветеранов труда

Последние новости

Успеть загадать: древний обряд на исполнение желания для загадывания в Бабье лето
3:14:58 9/10/2021
Успеть загадать: древний обряд на исполнение желания для загадывания в Бабье лето
«Умершего» 9 лет назад дезертира поймала поймала полиция. Он 20 лет скрывался от военкомата
3:13:55 9/10/2021
«Умершего» 9 лет назад дезертира поймала поймала полиция. Он 20 лет скрывался от военкомата
Вундеркинд или хорошая подготовка: что думают педагоги о 9-летней студентке МГУ Алисе Тепляковой
3:03:27 9/10/2021
Вундеркинд или хорошая подготовка: что думают педагоги о 9-летней студентке МГУ Алисе Тепляковой
Чудодейственная Молитва на 11 сентября пред образом крестителя Господня Иоанна Предтечи: О чем нужно обязательно помолиться
3:00:14 9/10/2021
Чудодейственная Молитва на 11 сентября пред образом крестителя Господня Иоанна Предтечи: О чем нужно обязательно помолиться
Тело избитой и задушенной женщины нашли в деревне под Новосибирском
2:58:17 9/10/2021
Тело избитой и задушенной женщины нашли в деревне под Новосибирском
Новая версия причины взрыва дома в Ногинске и окончательный список погибших и пострадавших
2:56:07 9/10/2021
Новая версия причины взрыва дома в Ногинске и окончательный список погибших и пострадавших
Пьяный мужчина захотел покурить и сообщил о бомбе в здании. У него просто не было спичек
2:38:11 9/10/2021
Пьяный мужчина захотел покурить и сообщил о бомбе в здании. У него просто не было спичек
Особые запреты на Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября: Под запретом танцы и пение
2:30:05 9/10/2021
Особые запреты на Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября: Под запретом танцы и пение
Убившего друга депутата Заксобрания освободили от наказания
2:28:32 9/10/2021
Убившего друга депутата Заксобрания освободили от наказания
Медведь насмерть задрал грибника. Прибывшим полицейским пришлось отстреливаться от других хищников
2:19:38 9/10/2021
Медведь насмерть задрал грибника. Прибывшим полицейским пришлось отстреливаться от других хищников