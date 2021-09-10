«Умершего» 9 лет назад дезертира поймала поймала полиция. Он 20 лет скрывался от военкомата

Молодой человек был призван на службу в мае 2000 года. Но уже в июле срочник решил покинуть место своего пребывания и сбежал из армии. Воинская часть находилась в Московской области. В связи с этим, военная прокуратура возбудила уголовное дело, после чего сбежавшего искали до 2013 года. Тогда мать дезертира обратилась в суд, по решению которого срочника признали умершим.
Больше 20 лет дезертир скрывался от правоохранительных органов, но в этом году удача была уже не на его стороне. Сейчас задержанного передали в военно-следственный комитет СК России по Краснодарскому гарнизону, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кабардино-Балкарской Республике.
И в этом году в Краснодаре полицейские из Кабардино-Балкарии вместе с сотрудниками УМВД задержали дезертира, который уже девять лет считается умершим. На данный момент ему исполнилось 39 лет.