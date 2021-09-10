Успеть загадать: древний обряд на исполнение желания для загадывания в Бабье лето

Бабье лето – неуловимая пора, когда солнце балует людей последним теплом. В это время Азорский антициклон проходит с запада на восток, толкая тёплый воздух. Бабье лето длится неделю-две, в зависимости от региона. Чем он западнее, тем раньше начнётся и закончится потепление.
На Руси Бабье лето ждали, начиная с Головосека 11 сентября до Рождества Богородицы 21 сентября. Юг Сибири и Дальний Восток радовались Бабьему лету позже, в октябре.
Волшебное потепление давно интриговало славян. Его причину нашли в «женской магии», объяснив возвращение лета желанием славянок погреться на солнышке вне трудовых будней. Энергетику Бабьего лета до сих пор ценят люди, допускающие влияние сверхъестественных сил на свою жизнь. Для них сельские прабабушки сохранили обряд, помогающий славянкам исполнять заветные желания.
Время и место
Для обряда подойдёт любой из дней Бабьего лета, но лучше выбрать самый тёплый, ориентируясь на прогноз погоды или собственные ощущения. Начать можно во второй половине дня.
Проводить действия хорошо на земле, поросшей травами. Это может быть лесная полянка, дачный участок или уединённый парк. Главное, чтобы обряд проходил без лишних свидетелей.
Подготовка
Выполняющему обряд понадобится приобрести упаковку цветочных семян, посадка которых проводится осенью. Среди вариантов – дельфиниум, аконит, клематис, гипсофила. Выбранное растение должно нравиться.
Также нужна смесь из нескольких щепоток сахара и соли в пакетике, бутылочки с растительным маслом и молоком. На обряд уйдёт всего по нескольку капель, поэтому можно использовать стеклянные мензурки от лекарств. Также нужен нож, подходящий для рыхления земли.
Последним готовят круглый отрезок марли, размером не больше тарелки. На нём маркером пишут желание – самое важное. Не стоит наскоро писать то, что первым приходит в голову.
Ход обряда
Ножом из земли аккуратно вырезают небольшой круглый пласт дёрна, диаметром примерно в 30 сантиметров, и кладут по левую руку. В ямке рассыпают смесь из сахара и соли со словами: «землю-матерь угощу, к стужам зимним услащу, дождь осенний усолю, жажду сердца утолю».
Следующим этапом ямку засеивают семенами, сверху кладут марлю с желанием и приговаривают: «как скорбит моя душа, чтобы печаль моя прошла, расскажу земле о ней, чтоб исполнить по весне».
Марлю сбрызгивают молоком и маслом, говоря: «напою тебя, земля, не забудь и ты меня». Последним поверх марли укладывают снятый дёрн. Важно, чтобы после обряда место выглядело нетронутым. На него кладут руки и произносят последнее: «как разбудит землю солнце, так желанье всколыхнётся, оживёт оно с цветами, я избавлюсь от печали».
Результаты
Весной или в начале лета, в зависимости от вида цветов, нужно снова посетить место обряда. Если всё прошло успешно, там можно будет встретить посаженое растение, а желание начнёт исполняться. Если посадка не удалась, то проводившему обряд стоит серьёзно задуматься – действительно ли ему нужно желаемое?