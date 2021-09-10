Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Успеть загадать: древний обряд на исполнение желания для загадывания в Бабье лето

3:14:589/10/2021,Ирина НоваяФото: pexels.com
0

Для обряда подойдёт любой из дней Бабьего лета, но лучше выбрать самый тёплый.

Волшебное потепление давно интриговало славян. Его причину нашли в «женской магии»

Бабье лето – неуловимая пора, когда солнце балует людей последним теплом. В это время Азорский антициклон проходит с запада на восток, толкая тёплый воздух. Бабье лето длится неделю-две, в зависимости от региона. Чем он западнее, тем раньше начнётся и закончится потепление.

На Руси Бабье лето ждали, начиная с Головосека 11 сентября до Рождества Богородицы 21 сентября. Юг Сибири и Дальний Восток радовались Бабьему лету позже, в октябре.

Волшебное потепление давно интриговало славян. Его причину нашли в «женской магии», объяснив возвращение лета желанием славянок погреться на солнышке вне трудовых будней. Энергетику Бабьего лета до сих пор ценят люди, допускающие влияние сверхъестественных сил на свою жизнь. Для них сельские прабабушки сохранили обряд, помогающий славянкам исполнять заветные желания.

Время и место

Для обряда подойдёт любой из дней Бабьего лета, но лучше выбрать самый тёплый, ориентируясь на прогноз погоды или собственные ощущения. Начать можно во второй половине дня.

Проводить действия хорошо на земле, поросшей травами. Это может быть лесная полянка, дачный участок или уединённый парк. Главное, чтобы обряд проходил без лишних свидетелей.

Подготовка

Выполняющему обряд понадобится приобрести упаковку цветочных семян, посадка которых проводится осенью. Среди вариантов – дельфиниум, аконит, клематис, гипсофила. Выбранное растение должно нравиться.

Также нужна смесь из нескольких щепоток сахара и соли в пакетике, бутылочки с растительным маслом и молоком. На обряд уйдёт всего по нескольку капель, поэтому можно использовать стеклянные мензурки от лекарств. Также нужен нож, подходящий для рыхления земли.

Последним готовят круглый отрезок марли, размером не больше тарелки. На нём маркером пишут желание – самое важное. Не стоит наскоро писать то, что первым приходит в голову.

Ход обряда

Ножом из земли аккуратно вырезают небольшой круглый пласт дёрна, диаметром примерно в 30 сантиметров, и кладут по левую руку. В ямке рассыпают смесь из сахара и соли со словами: «землю-матерь угощу, к стужам зимним услащу, дождь осенний усолю, жажду сердца утолю».

Следующим этапом ямку засеивают семенами, сверху кладут марлю с желанием и приговаривают: «как скорбит моя душа, чтобы печаль моя прошла, расскажу земле о ней, чтоб исполнить по весне».

Марлю сбрызгивают молоком и маслом, говоря: «напою тебя, земля, не забудь и ты меня». Последним поверх марли укладывают снятый дёрн. Важно, чтобы после обряда место выглядело нетронутым. На него кладут руки и произносят последнее: «как разбудит землю солнце, так желанье всколыхнётся, оживёт оно с цветами, я избавлюсь от печали».

Результаты

Весной или в начале лета, в зависимости от вида цветов, нужно снова посетить место обряда. Если всё прошло успешно, там можно будет встретить посаженое растение, а желание начнёт исполняться. Если посадка не удалась, то проводившему обряд стоит серьёзно задуматься – действительно ли ему нужно желаемое?

"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Захарова раскрыла истинные планы РФ по Донецку и Луганску
Тело на площади в Москве: он оказался сыном артиста России
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
19-летний парень похвастался и был расстрелян в прямом эфире
Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Звезда «Папиных дочек» высказалась о Прокловой и домогательствах
Найден предмет, который взорвал автобус в Воронеже
Муж застукал жену с любовницей и убил их мгновенно
Афганские футболистки узнали, что с ними хотят сделать талибы
«Очень страшно»: женщина вышла в прямой эфир и погибла
Названа самая богатая семья России по версии Forbes
Новая жена Прохора Шаляпина впала в кому
Об отказе Байдена Зеленскому узнал весь мир
чудобабье летоприметы усекновение
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Верите в чудеса?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Первый день в МГУ: что случилось с 9-летней студенткой
30 самых страшных существ на планете
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Современная принцесса Саудовской Аравии (20 фото)

Последние новости

Вундеркинд или хорошая подготовка: что думают педагоги о 9-летней студентке МГУ Алисе Тепляковой
3:03:27 9/10/2021
Вундеркинд или хорошая подготовка: что думают педагоги о 9-летней студентке МГУ Алисе Тепляковой
Чудодейственная Молитва на 11 сентября пред образом крестителя Господня Иоанна Предтечи: О чем нужно обязательно помолиться
3:00:14 9/10/2021
Чудодейственная Молитва на 11 сентября пред образом крестителя Господня Иоанна Предтечи: О чем нужно обязательно помолиться
Тело избитой и задушенной женщины нашли в деревне под Новосибирском
2:58:17 9/10/2021
Тело избитой и задушенной женщины нашли в деревне под Новосибирском
Новая версия причины взрыва дома в Ногинске и окончательный список погибших и пострадавших
2:56:07 9/10/2021
Новая версия причины взрыва дома в Ногинске и окончательный список погибших и пострадавших
Пьяный мужчина захотел покурить и сообщил о бомбе в здании. У него просто не было спичек
2:38:11 9/10/2021
Пьяный мужчина захотел покурить и сообщил о бомбе в здании. У него просто не было спичек
Особые запреты на Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября: Под запретом танцы и пение
2:30:05 9/10/2021
Особые запреты на Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября: Под запретом танцы и пение
Убившего друга депутата Заксобрания освободили от наказания
2:28:32 9/10/2021
Убившего друга депутата Заксобрания освободили от наказания
Медведь насмерть задрал грибника. Прибывшим полицейским пришлось отстреливаться от других хищников
2:19:38 9/10/2021
Медведь насмерть задрал грибника. Прибывшим полицейским пришлось отстреливаться от других хищников
Еще одно землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Иркутской области
2:08:48 9/10/2021
Еще одно землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Иркутской области
48-летний дядя насиловал свою 9-летнюю племянницу и сел на 19 лет
1:42:14 9/10/2021
48-летний дядя насиловал свою 9-летнюю племянницу и сел на 19 лет