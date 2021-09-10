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11,5 млн требуют хозяева трех квартир от владельца взорвавшейся АГЗС в Новосибирске

3:33:399/10/2021Фото: Pexels
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Взрыв станции произошел на Гусинобродском шоссе в июле.

Разрушения колоссальные

После пожара на заправке со взрывом в Новосибирске этим летом, три владельца рядом находившихся квартир потребовали у хозяина той самой автозаправочной станции возместить ущерб, который был оценен в 11,5 миллиона рублей.

Иски поданы в Октябрьской районный суд Новосибирска. Один иск направили сразу двое собственников . Оба требуют компенсацию в размере 4,5 миллиона рублей. Второй иск подал мужчина, который оценил ущерб своей квартире в 1,5 миллиона рублей.

Напомним, ЧП произошло 14 июня на АГЗС на Гусинобродском шоссе. По предварительной информации, причиной взрыва стало то, что автомобиль-газовоз не заземлили при сливе сжиженного газа.

В результате взрыва пострадали 35 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследованием занимаются следователи центрального аппарата СКР.

Отметим, что пожар был площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Взрывная волна повыбивала стекла в соседних домах и нежилых зданиях.

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