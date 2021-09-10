Прогулка по домам миллионеров: Шикарные особняки с аква-зоной и зимнем садом продают на берегу Обского моря Бердска

Бердск находится в уникальной живописной зоне на берегу Обского водохранилища и Бердского залива - территория города является курортной зоной. Здесь массово отдыхают не только местные жители, но и гости из соседних городов и регионов.
В связи с этим на берегу водохранилища продаются шикарные коттеджи, цена которых начинается от 5 до 80 миллионов рублей. Редакция "Курьер. Среда. Бердск" рассказывает о самых дорогих экземплярах.
Коттедж 960 м² на участке 1,80 га
Объявление о продаже опубликовано 9 сентября. На сегодняшний день его просмотрели около 5000 тысяч человек. Цена коттеджа — 52 миллиона рублей.
Как пишет продавец, это большой добротный дом, расположенный на берегу Бердского залива. Площадь усадьбы достигает почти 2000 м2. Участок находится в лесной зоне, в уникальной рекреации соснового бора на полуострове. Всего на территории располагается 12 владений. До общества ведет асфальтовая дорога. В доме есть газ, канализация водоснабжение, центральное освещение улиц, оптоволоконный интернет, охрана / видеонаблюдение. Также есть телефон, интернет, кабельное телевидение, фильтры для воды, бассейн, камин, погреб, подвал, сауна, кухонный гарнитур, шкаф-купе, плита, мягкая мебель.
Имеется круглогодичный доступ к берегу и оборудованный пляж, теннисный корт, площадки для волейбола и детская, пирс. Максимально экологичная атмосфера, потрясающий воздух, дикие белки и пение птиц.
Явные конкурентные преимущества владения - огромный участок-усадьба в первозданном сосновом бору на берегу Бердского залива. Этот вариант отлично подходит для постоянного проживания или туристического бизнеса.
Всего в коттедже 14 комнат. Имеется баня с бассейном, ангар для хранения техники, открытый бассейн с аква-зоной, бильярд, зимний сад, бассейн с подогревом, спортзал. Возможно взять дом в ипотеку.
Коттедж 450 м² на участке 28 сот
Объявление о продаже опубликовано 30 августа. На данный момент его просмотрели 6757 пользователей. Цена коттеджа, расположенного на территории санатория Бердский, — 60 000 000 рублей.
Усадьба состоит из двух земельных участков общей площадью 28 соток. Продавец предлагает продажу как большой усадьбы, так и раздельно двух отдельных коттеджей. Все коммуникации и документы на дома и земельные участки раздельные.
На одном участке пол вековыми соснами расположен коттедж под самоотделку площадью 450 кв.м. и гараж под технику площадью 80 кв. метров с помещением для проживания обслуживающего персонала. На втором участке представлен гостевой дом из бруса площадью 96 кв. м. с гаражом, садом и прудом (цена 25 млн. руб). В доме проведен газ, электроэнергия, водопровод.
4-этажный коттедж, 470 м²
Объявление о продаже опубликовано 8 сентября. На сегодняшний день его просмотрели 1575 раз. Цена коттеджа, который находится в Речкуновской зоне отдыха, — 65 миллионов рублей.
Этот роскошный дом находится в 300 метрах от въезда в отель - курорт "Морозово" на берегу Бердского залива. На территории в 60 соток в сосновом бору расположен 4-этажный коттедж, дом для охраны, баня на берегу, комфортная зона отдыха с собственным пирсом и береговой линией с возможностью парковки яхт, катеров, водных мотоциклов. Территория участка закрыта и охраняется.
Общая площадь коттеджа 470 м2. На первом этаже находится каминный зал с камином с живым огнем, панорамное остекление с видом на сосновый бор и залив, спальня с санузлом. На втором этаже - гостиная с обеденной зоной, кухней, туалетная комната, просторный холл с панорамным остеклением и видом на бор. На третьем этаже находятся 2 спальни, 2 санузла, гардеробная, рабочий кабинет. На четвертом этаже - просторный холл, комната отдыха, тренажерный зал, зона джакузи, сауна, хамам, санузел. Дом полностью меблирован, выполнен высококачественный ремонт дорогими отделочными материалами. Из коммуникаций в коттедже - вода, электричество, газ, канализация - все центральное.
2-этажный коттедж, 535,1 м²
Объявление о продаже опубликовано 8 сентября. На данный момент оно набрало 112 просмотров. Цена коттеджа по ул. Черничная, 12 достигает 80 000 000 рублей.
Двухэтажный кирпичный дом площадью 535 кв. м полностью готов для проживания. Он расположен в коттеджном поселке поселке Светлый. Интерьер дома, выполненный в классическом стиле, дает ощущение респектабельности и уверенности в будущем, дарит его хозяевам умиротворенность и спокойствие. На первом этаже находятся - вестибюль, гостиная, кухня, столовая, две гостевые спальни, гостевой санузел с душевой кабиной, прачечная. Украшение дома - атриум. Благодаря обилию естественного света в гостиной уменьшается необходимость в дополнительном искусственном освещении. Комфортная температура в доме создается благодаря теплым полам. В гостиной имеется камин.
Второй этаж отдан под спальни и игровую комнату, там же размещены две ванные комнаты. Пространство спальной комнаты делится на несколько функциональных зон. Одна из них предназначена для работы и выполнена в виде небольшого кабинета, другая - для сна и отдыха, здесь же предусмотрена зона для чтения в уютном кресле и устроена гардеробная комната. Также в спальне имеется балкон.
Нижний уровень дома - многофункциональная зона, где разместились помещение с оборудованием для для очистки и фильтрации воды, хозяйственные помещения, резервный котел. В коттедже есть собственный СПА-комплекс площадью 120 кв. м. с уютной комнатой отдыха, оборудованной кухонной зоной, бассейном с гидромассажем, хаммамом и сауной на дровах. На территории участка выполнен безупречный ландшафтный дизайн - есть газоны, цветочные клумбы, деревья, небольшой огород для души, по периметру растут вековые сосны. Есть дополнительные постройки: гараж на два автомобиля и садовой техники и домик для сторожа или обслуживающего персонала. Все коммуникации центральные, канализация автономная.