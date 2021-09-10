Размозжило руку рабочему на производстве одноразовой посуды в Бердске

На минувшей неделе в Бердске произошло ЧП. 4 августа на ООО «МультиПак», которое занимается производством одноразовой посуды, работник получил серьезную травму. Как выяснилось, мужчине зажало руку вращающимися элементами станка – механизмы размозжили ему кисть и повредили мягкие ткани. Такая травма квалифицируется, как тяжелая.
Трудовая инспекция региона начала расследовать это дело. Оказалось, что причиной инцидента стало отсутствие контроля со стороны должностных лиц за безопасностью работы оборудования.
В настоящее время все материалы проверки направлены в прокуратуру области.По результатам проверки будет решён вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности, а также, при необходимости, будет решён вопрос о направлении материалов для осуществления уголовного преследования руководителей.