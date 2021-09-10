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Самый опасный алкоголь для мужчин выявили наркологи

3:58:059/10/2021Фото: Pexels
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Злоупотребление спиртным ведет к более быстрому формированию заболевания и глубинным дефектам личности

Пиво вызывает проблемы с гормонами

Главный нарколог Москвы Брюн заявил, что пиво опасно для мужчин, как как содержит фермент, схожий с женским гормоном эстрогеном. Об этом заявил главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн, сообщает РИА Новости.

-Пиво для мужчин очень вредно, оно гендерно очень опасно, — сказал он.

Эксперт добавил, что женщинам еще сложнее переваривать любой алкоголь, ведь у них небольшое количество ферментов, которые его перерабатывают. Злоупотребление спиртным ведет к более быстрому формированию заболевания и глубинным дефектам личности, отметил Евгений Брюн.

Напомним, еще ранее психотерапевт Майя Медведева сообщала россиянам, что употребление алкоголя во время выходных, способствует возникновению «алкогольной петли», что автоматически лишает человека естественной радости. Чтобы избежать такого эффекта следует вспомнить радостные моменты, заняться делами, которые раньше приносили удовлетворение. Таким образом алкоголь можно будет вытеснить из повседневной жизни

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