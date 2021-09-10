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Андрей Травников поддержал местных производителей пищевой продукции

4:06:169/10/2021Фото: nso.ru
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Здвинский сыр и барабинские йогурты: районы Новосибирской области увеличивают мощности переработки молока.

Продукцию Здвинского сыродельного завода ГК «Сибирский Барс» знают не только в нашем регионе

Курс на увеличение мощностей собственной переработки сельхозпродукции наш регион взял три года назад. В районах области ежегодно появляются новые и модернизируются существующие предприятия по переработке зерна, мяса, молока. Во время рабочей поездки губернатор Андрей Травников проконтролировал работу перерабатывающих предприятий в Здвинском и Барабинском районах. В мероприятиях рабочей поездки принял участие член комитета Государственной Думы ФС РФ по аграрным вопросам Виктор Игнатов.

В ходе совещания с местными производителями в Здвинском районе Андрей Травников напомнил, что в 2018 году правительство Новосибирской области активно начало вкладываться в развитие перерабатывающих мощностей и всего, что связано с хранением сельскохозяйственной продукции.

«Это – большая комплексная работа: площадки, дороги, элеваторные мощности, транспортные вопросы. Подвижки очень серьёзные, и всё больше проектов реализуют сегодня сами хозяйства. По переработке муки и молока мы достигли хороших показателей, по крупам с Алтаем конкурировать пока очень сложно. У нас большой экспортный потенциал по рапсу и льну, мы активизировали переработку этих культур. Перспективные направления – выращивание сои и кукурузы, здесь идёт большая работа учёных-аграриев над выведением сортов, устойчивых к сибирскому климату. Мы системно поддерживали и будем поддерживать развитие мясного животноводства, овощеводства на закрытом и открытом грунте», – подчеркнул Андрей Травников.

Также с руководителями ГК «Сибирский Барс» и ООО «Орион» губернатор обсудил задачи по увеличению производства сырья для масломолочных предприятий – перерабатывающие мощности в некоторых районах уже превосходят производственные, и необходимо наращивать объёмы сырья для таких заводов.

Продукцию Здвинского сыродельного завода ГК «Сибирский Барс» знают не только в нашем регионе. Готовая продукция из района Новосибирской области поступает и в крупные города России, и в населённые пункты Казахстана и Израиля. Сырьё для изготовления сливочного масла и сыров Здвинскому заводу поставляют крупнейшие хозяйства семи районов области. Но уникальность завода «Сибирский Барс» – в том, что он приобретает сырьё не только у крупных хозяйств, но также у средних и малых, включая частных производителей. Сегодня предприятие, работающее с 2003 года, является одним из градообразующих в Здвинском районе. Удельный вес производимой продукции в структуре общего объёма промышленной продукции района составляет 50%.

Объём выпущенной в 2020 году продукции в денежном эквиваленте составил 879,4 млн рублей с темпом роста к предыдущему году 117%. За год было изготовлено: 1191 тонна рассольных сыров, 823 тонны сливочного масла, 782 тонны сырного продукта, 430 тонн обезжиренного молока. Объём произведённой продукции, оказанных работ и услуг за I полугодие 2021 года составил 503 млн рублей (115% к уровню аналогичного периода 2020 года). Если в 2018 году завод перерабатывал 70 тысяч тонн молока, то сегодня уже 100 тысяч тонн, и предприятие готово в разы увеличить объёмы переработки. Предприятие продолжает реализацию проекта по реконструкции и строительству новых мощностей сыродельного завода. Инвестиции в реконструкцию производственных помещений, новое строительство и приобретение оборудования за 2020 год составили 22 млн рублей.

Также на территории Здвинского района работают такие предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, как ООО «Увалинский Сырзавод», ООО «Здвинский хладокомбинат», ООО «Здвинское ХПП». Основная номенклатура выпускаемой продукции: сливочное масло, обезжиренное молоко, спреды, сырные продукты, мясо и мясопродукты, мясные полуфабрикаты.

В соседнем со Здвинским – Барабинском районе производят молоко, кисломолочную продукцию, муку, отруби, комбикорма, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, пиво, колбасные изделия, полуфабрикаты.

Одно из предприятий пищевой промышленности – ООО «Орион» – также увеличивает производственные мощности. Во II полугодии 2021 года здесь планируют ввести в работу линию производства сыров. Сейчас предприятие принимает в среднем в месяц 45 тысяч килограммов сырого молока. Треть поступающего сырья (33%) приходится на сельхозпредприятия. «Орион» ведёт закупку молока в хозяйствах Барабинского, Куйбышевского, Убинского районов. Реализация готовой продукции осуществляется через собственную торговую сеть, предприятия торговли районов Новосибирской области. Около восьми тонн готовой продукции отгружается в бюджетные организации Барабинского района. В 2019 году было приобретено высокотехнологичное оборудование, выполнены строительно-монтажные работы на общую сумму 13,6 млн рублей. Объём произведённой продукции, оказанных работ и услуг за I полугодие 2021 года составил 635 млн рублей. Выработано готовой продукции: кефира – 348 тонн, молока – 2,7 тыс. тонн, ряженки – 158 тонн, снежка – 106 тонн, сметаны – 170 тонн, творога – 144 тонны, йогуртов – 69 тонн, масла – 113 тонн.

Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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