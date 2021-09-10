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Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с погибшим главой МЧС

4:24:549/10/2021Фото: Телеграм-канал "360"
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В настоящее время церемония прощания с Евгением Зиничевым продолжается.

Президент России приехал почтить память погибшего главу МЧС

10 сентября Президент России Владимир Путин лично приехал на церемонию прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым в Москве, об этом сообщают СМИ.

Отметим, что прощание проходит в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина.

Также ранее стало известно, что на церемонию приехали официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, председатель правительства Михаил Мишустин и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Похоронный кортеж

По данным телеканала «360», на церемонии впервые использовалась специальная модель Aurus «Лафет» для траурных процессий.

После прощальной церемонии его тело доставят в Санкт-Петербург, чтобы похоронить на Северном кладбище. Похороны пройдут в закрытом режиме.

Напомним, трагедия произошла в среду, 8 сентября, городе Норильске Красноярского края. Ему было 55 лет.

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