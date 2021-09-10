10-летняя девочка пропала в Ленинградской области. Ее нашли дома у педофила

Сегодня в Ленинградской области полицейским удалось предотвратить преступление в отношении пропавшей школьницы. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.
Для того, чтобы найти ребенка и узнать его точное местоположение, сотрудникам уголовного розыска пришлось изучить профили в социальных сетях девочки и просмотреть все переписки. Таким образом выяснили, что несовершеннолетняя общалась с 33-летним местным жителем.
Сразу же был отправлен наряд по месту жительства насильника, где и была обнаружена пропавшая. По предварительным данным, злоумышленник угрожал и приставал к девочке, но не успел причинить ей вред. Сейчас подозреваемый доставлен в полицию. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что десятилетняя девочка ушла в школу и не вернулась домой в Ленобласти.