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10-летняя девочка пропала в Ленинградской области. Ее нашли дома у педофила

4:31:169/10/2021Фото: YouTube канал Следственного Комитета Российской Федерации
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Мужчина приставал к девочке и угрожал ей, но сделать ничего не успел.

Кадр из видео следственного комитета Российской Федерации

Сегодня в Ленинградской области полицейским удалось предотвратить преступление в отношении пропавшей школьницы. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Для того, чтобы найти ребенка и узнать его точное местоположение, сотрудникам уголовного розыска пришлось изучить профили в социальных сетях девочки и просмотреть все переписки. Таким образом выяснили, что несовершеннолетняя общалась с 33-летним местным жителем.

Сразу же был отправлен наряд по месту жительства насильника, где и была обнаружена пропавшая. По предварительным данным, злоумышленник угрожал и приставал к девочке, но не успел причинить ей вред. Сейчас подозреваемый доставлен в полицию. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что десятилетняя девочка ушла в школу и не вернулась домой в Ленобласти.

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