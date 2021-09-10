На 100% готов Бердск к отопительному сезону 2021-2022, заявил вице-мэр Владимир Захаров

О дате начала нового отопительного сезона в городе рассказал вице-мэр Бердска Владимир Захаров.
Напомним, как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", сотрудники КБУ Бердска начнут заполнять системы теплоснабжения теплоносителем 13 сентября.
Как подчеркнул Захаров, для того, чтобы начать разворот систем нужно ориентироваться по погоде.
- Будем смотреть, отслеживать. Постановление находится на подписи. Осталось только поставить дату и опубликовать. Пока жалоб бердчан нет,- произнес замглавы Бердска сегодня, 10 сентября.
В настоящее время производится подготовка проверки муниципальных котельных. Частные уже проверили. В первую очередь отопление включат в школах, больницах и детсадах. Подача тепла в социальные объекты не зависит от постановления. Готовность жилых домов к отопительному сезону составляет практически 100%. По словам Захарова, управляющие компании исправили поступившие им замечания.
- Управляющие компании поработали достаточно хорошо. Мы в работе штаба постоянно пытались наладить взаимоотношения управляющих организаций и КБУ для получения акта готовности. Нам это в какой-то степени удалось. Взаимодействие было найдено,- заявил Владимир Захаров.
Запас топлива сформирован полностью. Основным условием для включения отопления является сохранение среднесуточной температуры в течение 5 дней подряд не более +8 градусов. Впрочем, в Новосибирске отопление горожанам хотят включить 15 сентября. Пока точная дата начала отопительного сезона в Бердске остается неизвестной.