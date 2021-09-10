Напавшую на маленького мальчика овчарку расстреляли росгвардейцы

В Северобайкальске трагедией закончилась прогулка для шестилетнего Максима из Бурятии.
На ребенка напала кавказская овчарка и травмировала мальчику ногу. В это время сотрудники Росгвардии получили вызов от очевидцев нападения и быстро приехали на место происшествия. Ребенок на детской площадке был прижат собакой к забору, она кусала мальчика за ногу, после того, как правоохранители стали отгонять животное от ребенка, оно накинулось и на них. После было принято решение застрелить агрессивную собаку.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии пришли в больницу к 6-летнему спасенному ими Максиму, который до сих пор получает лечение, принесли мальчику сладости и фрукты, а также пожелали скорейшего восстановления.
Мама мальчика поблагодарила экипаж группы задержания вневедомственной охраны - сержанта полиции Цыдена Тулгатуева и младшего сержанта полиции Дениса Усынина, а также других и полицейских за спасение сына.
- Спасибо огромное ребятам за то, что спасли моего сына. Оказались вовремя на месте, отвезли сына сразу в больницу. Медикам также огромнейшее спасибо, – поблагодарила женщина.
В МВД Бурятии сообщают, что материалы, собранные по факту нападения животного на ребенка, направлены в административную комиссию для принятия правового решения. Хозяин овчарки свою вину признал и оказывает посильную помощь пострадавшему ребенку, пишет Gazeta-n1.ru.