18 341 случая COVID-19 было выявлено за сутки в России

На сегодняшний день, 10 сентября, в России зафиксировали 18 341 случай коронавируса в 85 регионах. Самый большой прирост новых случаев отмечен в Москве (1566), Санкт-Петербурге (1504) и в Подмосковье 9585).
Скончались за сутки 789 человек. Всего же с начала пандемии было зафиксировано 191 165 летальных исходов.
Выписали из больниц 17 121 пациент за последние сутки, а за все время пандемии 6 357 272 человека.
Всего с момента распространения вируса в России выявили 7 102 625 случаев COVID-19.
Напомним, 9 сентября глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что ведомство разрабатывает универсальную вакцину, которая будет работать против всех видов коронавирусов, в том числе на всю линию SARS-CoV-2.
Также отметим, в России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».