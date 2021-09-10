Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Законопроект о пожизненном сроке для педофилов внесли на рассмотрение в Госдуму

4:50:569/10/2021Фото: pixabay
0

Максимальный возраст потерпевших повысили до 17 лет.

Педофилов будут сажать на пожизненное

Сегодня, 10 сентября, стало известно, что партия Единая России внесла в Госдуму законопроект который предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов.

Согласно законопроекту, предлагается пожизненно лишать свободы педофилов за повторное подобное преступление. При этом, максимальный возраст потерпевших повышен до 17 лет.

Также пожизненное лишение свободы предусмотрено для лиц, впервые судимых по статьям о педофилии «в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления».

Авторами инициативы стали глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Напомним, 6 сентября в Киселевске пропали две школьницы. Спустя сутки из нашли мертвыми. Правоохранители задержали подозреваемого в преступлении. 41-летний, ранее судимый за педофилию мужчина признался, что изнасиловал и задушил их.

Вот что поджидало Алису Теплякову в первый день в МГУ
Не в своем теле: сменивших пол звезд не так уж мало (фото)
Эти звезды не зря сменили пол: причина у них была веская
Что произошло с Алисой Тепляковой в первый день в МГУ
Ужаснейший продукт: с ним заболеть раком проще простого
Сокамерник маньяка Фишера рассказал о страхе при встречи с ним
Ехали с курорта: в Египте погибли 12 человек сразу
«Унижение»: уже известно, почему Зеленский приедет к Путину
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Она отказалась: за что талибы убили многодетную мать
Синяки неспроста появляются на теле: срочно бегите к врачу
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
«Очень печальное событие»: не стало 25-летней звезды
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
Талибы сожгли молодую женщину из-за плохого обеда
Боль в пояснице: о чем вам хочет «сказать» организм
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
педофилыпожизненный срокзаключение
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поддерживаете законопроект?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Девочка в 53 года, а теперь взгляните на нее без макияжа (фото)
Не для слабаков: как выглядели наложницы гарема
vsenovosti.net
Ведущего Киселева увезли в больницу с фатальным поражением легких
Тихий убийца, растущий на подоконнике: не держите этот цветок

Последние новости

Законопроект о пожизненном сроке для педофилов внесли на рассмотрение в Госдуму
4:50:56 9/10/2021
Законопроект о пожизненном сроке для педофилов внесли на рассмотрение в Госдуму
БердскДополнительные исследования с учетом инженерных технологий позволят решить вопрос размещения нового мусорного полигона
4:31:30 9/10/2021
Дополнительные исследования с учетом инженерных технологий позволят решить вопрос размещения нового мусорного полигона
10-летняя девочка пропала в Ленинградской области. Ее нашли дома у педофила
4:31:16 9/10/2021
10-летняя девочка пропала в Ленинградской области. Ее нашли дома у педофила
Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с погибшим главой МЧС
4:24:54 9/10/2021
Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с погибшим главой МЧС
Андрей Травников поддержал местных производителей пищевой продукции
4:06:16 9/10/2021
Андрей Травников поддержал местных производителей пищевой продукции
Почему категорически нельзя работать, ходить на кладбище и копаться в земле 11 сентября 2021 года в день Усекновения главы Иоанна Предтечи?
4:00:49 9/10/2021
Почему категорически нельзя работать, ходить на кладбище и копаться в земле 11 сентября 2021 года в день Усекновения главы Иоанна Предтечи?
Самый опасный алкоголь для мужчин выявили наркологи
3:58:05 9/10/2021
Самый опасный алкоголь для мужчин выявили наркологи
БердскРазмозжило руку рабочему на производстве одноразовой посуды в Бердске
3:49:05 9/10/2021
Размозжило руку рабочему на производстве одноразовой посуды в Бердске
11,5 млн требуют хозяева трех квартир от владельца взорвавшейся АГЗС в Новосибирске
3:33:39 9/10/2021
11,5 млн требуют хозяева трех квартир от владельца взорвавшейся АГЗС в Новосибирске
Успеть загадать: древний обряд на исполнение желания для загадывания в Бабье лето
3:14:58 9/10/2021
Успеть загадать: древний обряд на исполнение желания для загадывания в Бабье лето