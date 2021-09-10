Законопроект о пожизненном сроке для педофилов внесли на рассмотрение в Госдуму

Сегодня, 10 сентября, стало известно, что партия Единая России внесла в Госдуму законопроект который предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов.
Согласно законопроекту, предлагается пожизненно лишать свободы педофилов за повторное подобное преступление. При этом, максимальный возраст потерпевших повышен до 17 лет.
Также пожизненное лишение свободы предусмотрено для лиц, впервые судимых по статьям о педофилии «в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления».
Авторами инициативы стали глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Напомним, 6 сентября в Киселевске пропали две школьницы. Спустя сутки из нашли мертвыми. Правоохранители задержали подозреваемого в преступлении. 41-летний, ранее судимый за педофилию мужчина признался, что изнасиловал и задушил их.