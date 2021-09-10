Французы простились с Жаном-Полем Бельмондо

Франция попрощалась с легендой национального кино, Жан-Полем Бельмондо. Актер скончался в возрасте 88 лет в понедельник 6 сентября, сообщает Euronews.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время торжественной речи сказал, что великий актер был в первую очередь человеком. Был похожим на обычных граждан, которые всегда восхищались им и старались подражать ему. Гениальный актер, который заставлял французов смеяться.
- Бельмондо - почти такой же как мы, только лучше, - отметил в прощальной речи президент Франции.
Церемония прощания с актером прошла в парижском Доме инвалидов. Гроб с телом Бельмондо, накрытый французским флагом, вынесли во внутренний двор под музыку Эннио Морриконе из фильма «Профессионал». Композицию исполнил военный оркестр. Из-за коронавирусных ограничений на церемонию пустили тысячу человек с санитарными пропусками. Для остальных - снаружи установили большие экраны.
Похороны Жан-Поля Бельмондо пройдут сегодня, 10 сентября, в кругу семьи.