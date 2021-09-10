Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Французы простились с Жаном-Полем Бельмондо

5:25:429/10/2021Фото: Википедия
0

На церемонию прощания приехал президент страны.

Жан-Поль Бельмондо, 1962 год

Франция попрощалась с легендой национального кино, Жан-Полем Бельмондо. Актер скончался в возрасте 88 лет в понедельник 6 сентября, сообщает Euronews.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время торжественной речи сказал, что великий актер был в первую очередь человеком. Был похожим на обычных граждан, которые всегда восхищались им и старались подражать ему. Гениальный актер, который заставлял французов смеяться.

- Бельмондо - почти такой же как мы, только лучше, - отметил в прощальной речи президент Франции.

Церемония прощания с актером прошла в парижском Доме инвалидов. Гроб с телом Бельмондо, накрытый французским флагом, вынесли во внутренний двор под музыку Эннио Морриконе из фильма «Профессионал». Композицию исполнил военный оркестр. Из-за коронавирусных ограничений на церемонию пустили тысячу человек с санитарными пропусками. Для остальных - снаружи установили большие экраны.

Похороны Жан-Поля Бельмондо пройдут сегодня, 10 сентября, в кругу семьи.

Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Погиб, пытаясь спасти другого: подробности смерти главы МЧС
Реакция Пескова на домыслы о гибели Зиничева
Кем оказалась новая избранница Норкина уже не скрыть
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
«Речи нет, руки нет»: актер Добронравов о перенесенном инсульте
Главного борца с коррупцией поймали на взятках
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Уже 17: почему "Ашан" массово закрывает свои магазины в РФ
Вот почему нельзя спать с телефоном рядом
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Алибасов откровенно рассказал о прошлом Бузовой
Загитова впервые высказалась о скандале с сестрами Авериными
Вот о каких проблемах старики могут забыть, начав есть арбуз
Францияпохороны.прощание с французским актеромЖан-Поль Бельмондо
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы смотрели фильмы с участием этого актера?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Тихий убийца, растущий на подоконнике: не держите этот цветок
Куколка в свои 53, а теперь посмотрите на нее без макияжа (фото)
Стали известны детали смерти главы МЧС Зиничева
Сколько заработал Шевченко: он «кинул» свою команду

Последние новости

Французы простились с Жаном-Полем Бельмондо
5:25:42 9/10/2021
Французы простились с Жаном-Полем Бельмондо
18 341 случая COVID-19 было выявлено за сутки в России
5:10:32 9/10/2021
18 341 случая COVID-19 было выявлено за сутки в России
Законопроект о пожизненном сроке для педофилов внесли на рассмотрение в Госдуму
4:50:56 9/10/2021
Законопроект о пожизненном сроке для педофилов внесли на рассмотрение в Госдуму
БердскДополнительные исследования с учетом инженерных технологий позволят решить вопрос размещения нового мусорного полигона
4:31:30 9/10/2021
Дополнительные исследования с учетом инженерных технологий позволят решить вопрос размещения нового мусорного полигона
10-летняя девочка пропала в Ленинградской области. Ее нашли дома у педофила
4:31:16 9/10/2021
10-летняя девочка пропала в Ленинградской области. Ее нашли дома у педофила
Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с погибшим главой МЧС
4:24:54 9/10/2021
Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с погибшим главой МЧС
Андрей Травников поддержал местных производителей пищевой продукции
4:06:16 9/10/2021
Андрей Травников поддержал местных производителей пищевой продукции
Почему категорически нельзя работать, ходить на кладбище и копаться в земле 11 сентября 2021 года в день Усекновения главы Иоанна Предтечи?
4:00:49 9/10/2021
Почему категорически нельзя работать, ходить на кладбище и копаться в земле 11 сентября 2021 года в день Усекновения главы Иоанна Предтечи?
Самый опасный алкоголь для мужчин выявили наркологи
3:58:05 9/10/2021
Самый опасный алкоголь для мужчин выявили наркологи
11,5 млн требуют хозяева трех квартир от владельца взорвавшейся АГЗС в Новосибирске
3:33:39 9/10/2021
11,5 млн требуют хозяева трех квартир от владельца взорвавшейся АГЗС в Новосибирске