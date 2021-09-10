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Студентов заставляют переписывать население против их желания в Новосибирской области

6:03:359/10/2021Фото: Piqsels
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Из областного министерства образования направлен в региональные вузы документ, в котором указано требование «составить списки привлекаемых студентов к Всероссийской переписи населения».

Студентов привлекают к общественной работе, несмотря на загруженность

В Новосибирске студенты жалуются на то, что их заставляют принимать участие в переписи населения и они не могут отказаться.

Студентов новосибирских вузов в обязательном порядке привлекают к работе на Всероссийской переписи населения 2020 года. Время сессии для них сдвигать не планируют, а участие в переписи-2020 может негативно отразиться на учебе и знаниях.

Из министерства образования Новосибирской области направлен в региональные вузы документ, в котором указано требование «составить списки привлекаемых студентов к Всероссийской переписи населения», передает Тайга.ИНФО. Списки должны были быть предоставлены до 2 сентября, их нужно было направить на почту специалиста ведомства Татьяны Тимофеевой.

От Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), Новосибирского университета экономики и управления, а также Новосибирского государственного педагогического университета планируется привлечь к участию по 400 студентов от каждого вуза. От Сибирского государственного университета путей сообщения должны быть выделены 300 студентов, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики должен предоставить 600 человек, а Новосибирский госуниверситет — 150. Всего в Новосибирской области запланировано привлечение 3 тысяч студентов.

- Написать отказ почти невозможно, нужны будут очень весомые обстоятельства. Начало практики с 15 октября, сначала будет обучение. Где именно оно будет проходить мы пока не знаем, но скорее всего за пределами НГУ в каком-то специализированном центре. — Сдвига по сессии либо не будет вообще, либо будет минимальный на 3−4 дня, - сообщили студенты.

Юрий Лобанов, пресс-секретарь НГТУ, подтвердил что в вузе осведомлены о выпущенном указании ведомства и уже ведется подготовка студентов по подготовке к участию в переписи.

По словам представителя вуза участие в данном мероприятии является добровольным и принуждать никто никого не собирается.

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