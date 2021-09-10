Мужчина с сайта знакомств изнасиловал несовершеннолетнюю дочь медсестры

Вчера, 9 сентября, в полицию обратилась женщина, медсестра детской городской поликлиники № 10, которая рассказала, что утром впустила в квартиру мужчину, с которым познакомилась в интернете, и ушла на работу.
Позже женщине позвонила дочь и отметила, что гость ведёт себя очень странно. Прибывшие на место происшествия полицейские нашли в квартире медсестры пьяного 40-летнего петербуржца. Как оказалось, мужчина успел изнасиловать 17-летнюю девочку.
Насильника доставили в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, также сегодня в Ленинградской области полиции удалось предотвратить преступление насильственного характера. Благодаря оперативной работе правоохранительных органов, удалось вычислить местоположение пропавшей девочки через ее переписку со взрослым мужчиной. Насильник был задержан, а здоровью и жизни несовершеннолетней девочки ничего не угрожает.