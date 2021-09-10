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ЦБ повысил ключевую ставку до 6,75% годовых - пятый раз за год

6:13:169/10/2021
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Мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Но это приведет к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.

банк
ЦБ повысил ключевую ставку до 6,75 процента

Совет директоров Банка России 10 сентября 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 6,75% годовых. Об этом в пятницу сообщили на сайте регулятора.  И теперь показатель достиг максимума с сентября-октября 2019 года.

Мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Но это приведет к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция начнет замедляться в IV квартале 2021 года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Центробанк весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав увеличивать ключевую ставку. Изначально он поднял ее на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, а затем дважды — на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых. В июле же регулятор сразу увеличил показатель  до 6,5%.

Это позволило немного смягчить сигнал на будущее, однако сегодня Банк России указал на возможность дальнейшего увеличения.

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты.

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