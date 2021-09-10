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Мужчины вымирают: На 1000 их приходится 1150 женщин в Новосибирской области

9:14:579/10/2021
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Численное превышение женщин над мужчинами в составе населения отмечается с 37 лет и с возрастом увеличивается.

Численность населения Новосибирской области впервые сократилась с 2007 года

По состоянию на 1 января 2021 года численность населения Новосибирской области составила 2785,8 тыс. человек. За год число жителей сократилось на 12,4 тыс. человек (на 0,4%). Это произошло впервые с 2007 года, когда численность населения уменьшилась на 4,5 тыс. человек. За предыдущие годы наблюдался рост населения, сообщили "Курьер. Среда. Бердск" 10 сентября в Новосибирскстате.

Численность мужчин составила 1295,9 тыс. человек, женщин – 1489,9 тыс. человек. Мужское население области сократилось на 6,6 тыс. человек, или на 0,5%, женское – на 5,7 тыс. человек, или на 0,4%. Женщин на 194 тыс. человек (на 15%), больше, чем мужчин.

Как отмечают в статистическом ведомстве, наиболее ярко диспропорцию полов отражает коэффициент координации – сколько женщин приходится на 1000 мужчин. Соотношение полов за год практически не изменилось: к началу 2020 года на 1000 мужчин приходилось 1148 женщин, к началу 2021 года – 1150. Такое неблагоприятное соотношение складывается из-за сохраняющегося высокого уровня преждевременной смертности мужчин. Численное превышение женщин над мужчинами в составе населения отмечается с 37 лет и с возрастом увеличивается.

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