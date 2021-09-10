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Фото с места подрыва российской колонны в Сирии: Погиб подполковник родом из Новосибирска

6:45:309/10/2021
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Техника получила серьезные повреждения со стороны кабины - осталась правого переднего колеса, одной двери и завалилась вправо.

Опубликованы фото с места подрыва российской колонны в Сирии

В Сети опубликовали снимки с места подрыва российской колонны с гуманитарной помощью в сирийской Хомсе. Как стало известно погиб один из сопровождавших колонну россиян.
Кадры опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На фото - разбитый в результате взрыва КамАЗ-5350 с КДЗ ММ-501/2. Техника получила серьезные повреждения со стороны кабины - осталась правого переднего колеса, одной двери и завалилась вправо.

Ранее сообщалось, что находившийся в автомобиле военный получил тяжелые ранения, от которых позже скончался. По предварительным данным, погиб 45-летний подполковник Алексей Шнайдер родом из Новосибирске. До командировки в Сирию, по некоторым данным, он служил в Приморском крае и Мурманске.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 31 декабря 2017 года в Сирии разбился российский военный вертолет Ми-24. Погибли двое пилоты Артем Кулиш и Валерий Матвеев, живший в Бердске. По официальной версии, вертолет, в котором они находились, сопровождал конвой в провинции Хама и задел линию электропередачи. Оба погибших пилота служили в бердском вертолетном полку до его расформирования. А после были переведены в часть, расположенную в городе Оби (аэропорт Толмачево). На разбившемся Ми-24 Валерий Матвеев был старшим штурманом.

«При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли. Борттехник вертолета получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было», — официально сообщили тогда в Минобороны сразу после трагедии.

Похоронили Виталия Матвеева на бердском кладбище.

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