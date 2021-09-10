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За деньги лечить непривитых от коронавируса и заразившихся пациентов хотят на Урале

8:15:249/10/2021Фото: Pxfuel
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Для того, чтобы вылечить одного ковидного пациента уходит в среднем от 140 тыс. до 600 тыс. рублей.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Главный внештатный эпидемиолог Челябинской области предложил брать деньги с пациентов, которые не вакцинировались и заразились коронавирусом.

После сообщения врача в регионе разыгрались нешуточные страсти, обсуждение данной темы прошло во время интервью на областном телеканале. Региональный минздрав сообщил, что на уровне ведомства никто не собирается вводить платное лечение для непривитых пациентов.

- Главный внештатный эпидемиолог региона Елена Кутрова с самого начала пандемии работает в "красной зоне". Высказывание доктора, безусловно, эмоционально, но она как никто другой видит пациентов, поступающих в медицинские учреждения, некоторые в тяжелом состоянии сразу в реанимационное отделение, и, к огромному сожалению, не всех удается спасти, - сообщили в Минздраве Челябинской области.

Кутрова во время беседы на телеканале рассказала, что граждане скептически относятся к заболеванию и вакцинации и понимают всю сложность только в тот момент, когда оказываются на больничной койке. Для того, чтобы вылечить одного пациента уходит в среднем от 140 тыс. до 600 тыс. рублей.

В Минздраве прокомментировали данные цифры, озвученные специалистом, и подтвердили, что стоимость лечения достигает таких показателей.

- Схема лечения каждого пациента индивидуальна и зависит от степени тяжести его состояния. Помимо времени нахождения в стационаре, может подключаться и многократная упреждающая терапия (цена за один укол около 100 тысяч рублей), переливание плазмы или использование аппарата ЭКМО. Однако делать прививку или нет - это добровольное решение каждого. Тема платного лечения пациентов с COVID-19 в регионе не обсуждается, - сообщили в региональном ведомстве.

В Челябинской области полностью вакцинировались 700 тысяч человек, для формирования коллективного иммунитета требуется привить в два-три раза больше.

Ежедневно в регионе заражается порядка 360 человек, выписываются - 270. В "Красной зоне", где лечат коронавирусных пациентов, сотрудники испытывают сильнейшие перегрузки, что сказывается на их эмоциональном состоянии.

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Сколько денег выплачивают граждане в медицинские фонды?

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